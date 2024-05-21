Kahraman genç yangın sırasında annesini kurtarmak isterken canından oldu

ANNESİNİ KURTARMAK İSTERKEN HAYATINI KAYBETTİ

Binada annesiyle yaşayan 18 yaşındaki moda tasarım öğrencisi Ada Abay, yangına uykusunda yakalandı. Uyandığında dairenin alevler içiresinde olduğunu fark eden Abay, yangın merdivenine koşmak yerine bir süre odalarda annesini aradı. Annesinin itfaiye tarafından kurtarıldığından habersiz olan genç, dumandan zehirlenerek binadan çıkamadı.