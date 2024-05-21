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Haberler Yaşam Kahraman genç yangın sırasında annesini kurtarmak isterken canından oldu
Giriş Tarihi: 21.05.2024 10:04 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 10:04

Kahraman genç yangın sırasında annesini kurtarmak isterken canından oldu

Almanya'nın Düsseldorf kentinde göçmenlerin yaşadığı 7 katlı binada geçtiğimiz Perşembe günü meydana gelen yangında moda tasarım öğrencisi Türk asıllı genç Ada Abay ve 2 kişi hayatını kaybetmişti. 16 kişinin de yaralandığı yangında talihsiz gencin yangın merdivenine koşmak yerine bir süre odalarda annesini aradığı ortaya çıktı. Annesinin itfaiye tarafından kurtarıldığından habersiz olan genç, dumandan zehirlenerek binadan çıkamadı. Yangının, apartmanın girişinde bulunan büfenin işletmecisi Faridoon F. (48) tarafından çıkartıldığı belirlendi.

Ümit Erkan DEMİRCAN
Kahraman genç yangın sırasında annesini kurtarmak isterken canından oldu

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Düsseldorf'ta, Licht Caddesi'ndeki binada geçtiğimiz Perşembe günü saat 02.25'te büyük bir patlama meydana geldi. Binanın alt katında bulunan büfede patlamanın etkisiyle başlayan yangın kısa sürede büyüdü ve apartmanı tamamen sardı.

Kahraman genç yangın sırasında annesini kurtarmak isterken canından oldu

Patlamanın şiddetiyle kıvılcımlar park halindeki otomobillere sıçradı, otomobiller alev topuna döndü. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, apartmanda yaşatan onlarca vatandaşı yangın merdivenlerinden tahliye etti.

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Kahraman genç yangın sırasında annesini kurtarmak isterken canından oldu

ANNESİNİ KURTARMAK İSTERKEN HAYATINI KAYBETTİ

Binada annesiyle yaşayan 18 yaşındaki moda tasarım öğrencisi Ada Abay, yangına uykusunda yakalandı. Uyandığında dairenin alevler içiresinde olduğunu fark eden Abay, yangın merdivenine koşmak yerine bir süre odalarda annesini aradı. Annesinin itfaiye tarafından kurtarıldığından habersiz olan genç, dumandan zehirlenerek binadan çıkamadı.

Kahraman genç yangın sırasında annesini kurtarmak isterken canından oldu

BENZİN KULLANMIŞ

Korkunç yangında , Ada Abay (18) , büfe işletmecisi Faridoon F. (48) ve Mansur D. (55) de hayatını kaybetti, 1'i ağır 16 kişi de yaralanırken, yangınla ilgili Düsseldorf Savcılığı soruşturma başlattı.

Kahraman genç yangın sırasında annesini kurtarmak isterken canından oldu

Yangına ilişkin Düsseldorf polisinden ilk açıklama dün akşamüzeri geldi. Yangın mahallinin uzmanlar tarafından incelendiği, yangını hızlandırıcı maddelerin açık kanıtlarının bulunduğu, yangını hızlandırmak için benzin kullanıldığı belirtildi.

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