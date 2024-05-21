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Kahraman genç yangın sırasında annesini kurtarmak isterken canından oldu
Giriş Tarihi: 21.05.2024 10:04
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
10:04
Kahraman genç yangın sırasında annesini kurtarmak isterken canından oldu
Almanya'nın Düsseldorf kentinde göçmenlerin yaşadığı 7 katlı binada geçtiğimiz Perşembe günü meydana gelen yangında moda tasarım öğrencisi Türk asıllı genç Ada Abay ve 2 kişi hayatını kaybetmişti. 16 kişinin de yaralandığı yangında talihsiz gencin yangın merdivenine koşmak yerine bir süre odalarda annesini aradığı ortaya çıktı. Annesinin itfaiye tarafından kurtarıldığından habersiz olan genç, dumandan zehirlenerek binadan çıkamadı. Yangının, apartmanın girişinde bulunan büfenin işletmecisi Faridoon F. (48) tarafından çıkartıldığı belirlendi.