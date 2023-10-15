Haberler Yaşam Kahramanmaraş deprem son dakika 15 Ekim 2023: Üst üste iki deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?

Giriş Tarihi: 15.10.2023 01:44 Güncelleme Tarihi: 15.10.2023 01:45

Kahramanmaraş deprem son dakika 15 Ekim 2023: Üst üste iki deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?

Kahramanmaraş depremi son dakika olarak aratılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı ardından bölgede yaşayan vatandaşlar Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. Ayrıca depremin birçok ilçeden hissedildiği duyuruldu. 15 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile fay hattı üzerindeki sarsıntılar takip ediliyor. İşte, Kahramanmaraş deprem son dakika bilgileri…