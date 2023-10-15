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Haberler Yaşam Kahramanmaraş deprem son dakika 15 Ekim 2023: Üst üste iki deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?
Giriş Tarihi: 15.10.2023 01:44 Güncelleme Tarihi: 15.10.2023 01:45

Kahramanmaraş deprem son dakika 15 Ekim 2023: Üst üste iki deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?

Kahramanmaraş depremi son dakika olarak aratılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı ardından bölgede yaşayan vatandaşlar Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. Ayrıca depremin birçok ilçeden hissedildiği duyuruldu. 15 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile fay hattı üzerindeki sarsıntılar takip ediliyor. İşte, Kahramanmaraş deprem son dakika bilgileri…

Kahramanmaraş deprem son dakika 15 Ekim 2023: Üst üste iki deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?

Son dakika Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi. En yoğun sismik hareketlerin yer aldığı Kahramanmaraş'ta yaşanan son gelişmeler takip edilmekte. Bölge sürekli olarak sallanırken, bu sabah saatlerinde Kahramanmaraş'ta bir deprem daha kaydedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri aratılmakta. 15 Ekim 2023 Kahramanmaraş deprem merkez üssü ve şiddeti hakkında detaylar...

Kahramanmaraş deprem son dakika 15 Ekim 2023: Üst üste iki deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?

KAHRAMANMARAŞ'TA 3.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

15 Ekim 2023 Pazar günü saat 01.31'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem 3.8 büyüklüğünde gerçekleşti.

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Kahramanmaraş deprem son dakika 15 Ekim 2023: Üst üste iki deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?

Büyüklük:3.8 (Mw)

Yer:Pazarcık (Kahramanmaraş)

Tarih:2023-10-15

Saat:01:31:54 TSİ

Enlem:37.531 N

Boylam:37.254 E

Derinlik:10.28 km

Kahramanmaraş deprem son dakika 15 Ekim 2023: Üst üste iki deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kahramanmaraş deprem son dakika 15 Ekim 2023: Üst üste iki deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son depremler Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılmaktadır. Liste, küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor.

Depremlerden merkez üssü, büyüklük, derinlik bilgileri paylaşılıyor.

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