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Haberler Yaşam Kahramanmaraş TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı 2023 | Kahramanmaraş TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi görüntüleme
Giriş Tarihi: 08.01.2023 07:47 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 07:47

Kahramanmaraş TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı 2023 | Kahramanmaraş TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi görüntüleme

İlk Evim 250 bin sosyal konut hak sahibi belirleme kurası il il çekilmeye devam ediyor. Güncel takvime göre, geçtiğimiz gün başlayan Kahramanmaraş kurası bugün sona erecek. Bu noktada toplam 3 bin 101 konutun sahibini bulacağı Kahramanmaraş TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı arama geçmişlerindeki yerini aldı. Şehrin sakinleri, konut sahibi olup olmadıklarını TOKİ Kahramanmaraş kura çekilişi canlı yayın ekranı ile öğrenebilecek. Merkez, Elbistan, Göksun, Türkoğlu, Afşin, Pazarcık, Çağlayancerit 2+1 3+1 listesi kura sonuçları kurumun sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. Peki, Kahramanmaraş TOKİ kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 2023 Kahramanmaraş TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve 2+1 3+1 isim listesi...

Kahramanmaraş TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı 2023 | Kahramanmaraş TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi görüntüleme

Kahramanmaraş TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı araştırmaları hız kazandı. Toplam 7 ilçede 3 bin 101 konutun hak sahibini bulacağı çekiliş, 7-8 Ocak 2023 tarihlerinde noter huzurunda yapılacak ve canlı olarak yayınlanacak. Emekli, genç ve engelli gibi kategorilerde başvuruları alınan projede Kahramanmaraş TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ziyaret ediliyor. Merkez, Elbistan, Göksun, Türkoğlu, Afşin, Pazarcık, Çağlayancerit kura sonuçları 2+1 3+1 listesi ile sorgulanıyor. Peki, TOKİ Kahramanmaraş kura çekimi sonuçları nereden öğrenilir? İşte, 2023 Kahramanmaraş TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi!

Kahramanmaraş TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı 2023 | Kahramanmaraş TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi görüntüleme

TOKİ KURA ÇEKİMİ ANKARA VE KAHRAMANMARAŞ İLE DEVAM EDİYOR!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen sosyal konut hak sahibi belirleme kurası için çekiliş takvimi güncellendi.

Yayınlanan 5. etap kura takvimine göre, 8 Ocak 2023 Pazar bugün Ankara ve Kahramanmaraş'ta çekiliş gerçekleşiyor.

TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

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Kahramanmaraş TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı 2023 | Kahramanmaraş TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi görüntüleme

TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; TOKİ Kahramanmaraş kura çekimi 7-8 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

7 ilçede toplam 3 bin 101 konut sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuralar, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde çekilecek.

Kahramanmaraş TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı 2023 | Kahramanmaraş TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi görüntüleme

TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA TARİHLERİ

İlçelere göre kura tarihleri takvimi şöyle:

7 Ocak: Merkez, Elbistan

8 Ocak: Göksun, Türkoğlu, Afşin, Pazarcık, Çağlayancerit

Kahramanmaraş TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı 2023 | Kahramanmaraş TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi görüntüleme

TOKİ KAHRAMANMARAŞ EVLERİ NERELERDE?

TOKİ Kahramanmaraş evlerinin yapılacağı ilçeler ve sayıları şöyle:

KAHRAMANMARAŞ MERKEZ: 1070

KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN: 750

KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN: 200

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU: 250

KAHRAMANMARAŞ AFŞİN: 500

KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK 2. ETAP: 210

KAHRAMANMARAŞ ÇAĞLAYANCERİT: 121

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