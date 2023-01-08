Haberler Yaşam Kahramanmaraş TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı 2023 | Kahramanmaraş TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi görüntüleme

Giriş Tarihi: 08.01.2023 07:47 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 07:47

Kahramanmaraş TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı 2023 | Kahramanmaraş TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi görüntüleme

İlk Evim 250 bin sosyal konut hak sahibi belirleme kurası il il çekilmeye devam ediyor. Güncel takvime göre, geçtiğimiz gün başlayan Kahramanmaraş kurası bugün sona erecek. Bu noktada toplam 3 bin 101 konutun sahibini bulacağı Kahramanmaraş TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı arama geçmişlerindeki yerini aldı. Şehrin sakinleri, konut sahibi olup olmadıklarını TOKİ Kahramanmaraş kura çekilişi canlı yayın ekranı ile öğrenebilecek. Merkez, Elbistan, Göksun, Türkoğlu, Afşin, Pazarcık, Çağlayancerit 2+1 3+1 listesi kura sonuçları kurumun sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. Peki, Kahramanmaraş TOKİ kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 2023 Kahramanmaraş TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve 2+1 3+1 isim listesi...