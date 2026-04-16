Kahramanmaraşlı adamın "gözleri" olay oldu! Fotoğraf çektirmek için sıraya giriyorlar: "Böylesi görülmedi"

Kahramanmaraş'ta yaşayan 47 yaşındaki Mehmet Eser, sadece bakışlarıyla herkesi kendine hayran bırakıyor. Nadir görülen bir özellik olan üç farklı göz rengine aynı anda sahip olan Eser, görenlerin bir kez daha dönüp bakmasına neden oluyor. Bir gözü deniz mavisi, diğeri ise kahverengi ve yeşilin karışımı olan Eser'in bu sıra dışı görünümünün ardında ise annesinin yıllar önce ettiği duygu yüklü bir dua yatıyor.