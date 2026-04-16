Kahramanmaraşlı adamın "gözleri" olay oldu! Fotoğraf çektirmek için sıraya giriyorlar: "Böylesi görülmedi"
Giriş Tarihi: 16.04.2026 09:42

Kahramanmaraşlı adamın "gözleri" olay oldu! Fotoğraf çektirmek için sıraya giriyorlar: "Böylesi görülmedi"

Kahramanmaraş'ta yaşayan 47 yaşındaki Mehmet Eser, görenleri hayrete düşüren bakışlarıyla şehrin ilgi odağı haline geldi. Annesinin yıllar önce ettiği ilginç bir duanın ardından dünyaya geldiğine inanılan Eser'in bir gözü masmavi, diğeri ise kahverengi ve yeşilin eşsiz bir karışımını barındırıyor.

İHA
Kahramanmaraşlı adamın gözleri olay oldu! Fotoğraf çektirmek için sıraya giriyorlar: Böylesi görülmedi

Kahramanmaraş'ta yaşayan 47 yaşındaki Mehmet Eser, sadece bakışlarıyla herkesi kendine hayran bırakıyor. Nadir görülen bir özellik olan üç farklı göz rengine aynı anda sahip olan Eser, görenlerin bir kez daha dönüp bakmasına neden oluyor. Bir gözü deniz mavisi, diğeri ise kahverengi ve yeşilin karışımı olan Eser'in bu sıra dışı görünümünün ardında ise annesinin yıllar önce ettiği duygu yüklü bir dua yatıyor.

Kahramanmaraşlı adamın gözleri olay oldu! Fotoğraf çektirmek için sıraya giriyorlar: Böylesi görülmedi

Kahramanmaraş'ta doğuştan farklı göz renklerine sahip olan Mehmet Eser, görenlerin dikkatini çekiyor. Eser'in sağ gözü mavi, sol gözü ise kahverengi ve yeşil tonlarını barındırıyor.


Kahramanmaraşlı adamın gözleri olay oldu! Fotoğraf çektirmek için sıraya giriyorlar: Böylesi görülmedi

Kahramanmaraş'ta yaşayan 47 yaşındaki Mehmet Eser 6 kardeşten biri olarak dünyaya geldi. İki gözündeki 3 farklı renkle dikkat çeken Eser, doğuştan sol gözü kahverengi ve yeşil, sağ gözü ise mavi olarak doğdu.

Kahramanmaraşlı adamın gözleri olay oldu! Fotoğraf çektirmek için sıraya giriyorlar: Böylesi görülmedi

Yaşadığı mahallede ilgi odağı haline gelen Eser, hayata farklı renklerle bakmanın tadını çıkarıyor.

Kahramanmaraşlı adamın gözleri olay oldu! Fotoğraf çektirmek için sıraya giriyorlar: Böylesi görülmedi

"Annem, 'çocuğum olursa farklı olsun' demiş"
Gözünün doğuştan 3 renk olduğunu iade eden Mehmet Eser, "Sol gözüm kahverengi ve yeşil, sağ gözüm mavi. 4 kız çocuğu varmış annemin. Sonra annem buradaki Malik bin Ejder türbesine gidip dua yapmış.

Kahramanmaraşlı adamın gözleri olay oldu! Fotoğraf çektirmek için sıraya giriyorlar: Böylesi görülmedi

Annem duasında, 'çocuğum olursa farklı olsun' demiş. Benim gözlerim bu şekilde abimin de saçları farklı.

Kahramanmaraşlı adamın gözleri olay oldu! Fotoğraf çektirmek için sıraya giriyorlar: Böylesi görülmedi

Çevredekilerin hoşuna gidiyor. Fotoğraf çekiliyorlar.

Kahramanmaraşlı adamın gözleri olay oldu! Fotoğraf çektirmek için sıraya giriyorlar: Böylesi görülmedi

Renkten dolayı değil ama gözlerimde yüzde 60 görme sorunum da var. Raporluyum.

Kahramanmaraşlı adamın gözleri olay oldu! Fotoğraf çektirmek için sıraya giriyorlar: Böylesi görülmedi

Benim göz nakli olmam lazım ama korkuyorum. Ben de gördüğüm için çok ilgilenmiyorum" dedi.

