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Haberler Yaşam Kalben tutuklandı mı, neden gözaltına alındı? Ünlü müzisyen Kalben Sağdıç kimdir, kaç yaşında, şarkıları neler?
Giriş Tarihi: 08.05.2024 13:48 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 13:48

Kalben tutuklandı mı, neden gözaltına alındı? Ünlü müzisyen Kalben Sağdıç kimdir, kaç yaşında, şarkıları neler?

Kalben tutuklandı mı son dakika haberleri arasında yanıt arıyor. Ünlü şarkıcının İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındığı yönündeki haberler gündemde bomba gibi düştü. Hemen ardından Kalben Sağdıç kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorular gündeme gelirken müzisyenin hayat ve şarkıları araştırılıyor. Peki; Kalben tutuklandı mı, neden gözaltına alındı? İşte, son gelişmeler...

Kalben tutuklandı mı, neden gözaltına alındı? Ünlü müzisyen Kalben Sağdıç kimdir, kaç yaşında, şarkıları neler?

Kalben tutuklandı mı sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Haydi Söyle, Sadece, Saçlar gibi şarkıları ile tanınan Kalben neden gözaltına alındı merak ediliyor. İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda adı geçen ünlü şarkıcının haberleri takip edilmeye başladı. Peki; Kalben Sağdıç kimdir, kaç yaşında, nereli, şarkıları neler? İşte, detaylar...

Kalben tutuklandı mı, neden gözaltına alındı? Ünlü müzisyen Kalben Sağdıç kimdir, kaç yaşında, şarkıları neler?

KALBEN TUTUKLANDI MI?

İstanbul'da sabah saatlerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu Beyoğlu İlçesi'ne bağlı Cihangir Mahallesi'ndeki adrese yapıldı.

Operasyon sonrası ünlü şarkıcı Kalben İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

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Kalben tutuklandı mı, neden gözaltına alındı? Ünlü müzisyen Kalben Sağdıç kimdir, kaç yaşında, şarkıları neler?

Kalben Sağdıç'ın adresinde yapılan aramalarda üç parça halinde toplamda daralı ağırlığı 15 gram gelen Skunk isimli uyuşturucu madde, iki bin euro, 730 dolar, bin 500 lira nakit para bulundu.

Kalben Sağdıç'ın TCK 188 kapsamında gözaltına alındığı ifade edildi.

Kalben tutuklandı mı, neden gözaltına alındı? Ünlü müzisyen Kalben Sağdıç kimdir, kaç yaşında, şarkıları neler?

KALBEN SAĞDIÇ KİMDİR?

17 Ocak 1986 Hatay İskenderun doğumlu Kalben, müzik ile ilgilenmeye 8 yaşında annesinin aldığı klavye ile başladı. ilk gitarına 14 yaşında sahip oldu.

17 yaşında burslu olarak girdiği Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 2007'de mezun oldu. Çeşitli alanlarda çalışmayı denedikten sonra 2008'de, aynı üniversitenin Grafik Tasarım Bölümünde, Medya ve Kültürel Çalışmalar üzerine yüksek lisans yapmaya başladı ve 2011'de mezun oldu.

Kalben tutuklandı mı, neden gözaltına alındı? Ünlü müzisyen Kalben Sağdıç kimdir, kaç yaşında, şarkıları neler?

Anı saklamanın yolları ve yadigarlar üzerine tez verdikten sonra iş bulmak için İstanbul'a taşındı. Senaryo yazarlığı, editörlük, proje yöneticiliği, reklam yazarlığı, çevirmenlik gibi çeşitli işlerle meşgul oldu. Ankara'da ve İstanbul'da nadiren müzik yapmaya, konser vermeye devam etti.

Evde gitarıyla çektiği bir video en çok izlenenler arasına girdi ve daha sonra kariyerini müzik üzerine planladı.

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