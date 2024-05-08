Haberler
Yaşam
Kalben tutuklandı mı, neden gözaltına alındı? Ünlü müzisyen Kalben Sağdıç kimdir, kaç yaşında, şarkıları neler?
Giriş Tarihi: 08.05.2024 13:48
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
13:48
Kalben tutuklandı mı, neden gözaltına alındı? Ünlü müzisyen Kalben Sağdıç kimdir, kaç yaşında, şarkıları neler?
Kalben tutuklandı mı son dakika haberleri arasında yanıt arıyor. Ünlü şarkıcının İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındığı yönündeki haberler gündemde bomba gibi düştü. Hemen ardından Kalben Sağdıç kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorular gündeme gelirken müzisyenin hayat ve şarkıları araştırılıyor. Peki; Kalben tutuklandı mı, neden gözaltına alındı? İşte, son gelişmeler...