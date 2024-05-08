Kalben tutuklandı mı, neden gözaltına alındı? Ünlü müzisyen Kalben Sağdıç kimdir, kaç yaşında, şarkıları neler?

Anı saklamanın yolları ve yadigarlar üzerine tez verdikten sonra iş bulmak için İstanbul'a taşındı. Senaryo yazarlığı, editörlük, proje yöneticiliği, reklam yazarlığı, çevirmenlik gibi çeşitli işlerle meşgul oldu. Ankara'da ve İstanbul'da nadiren müzik yapmaya, konser vermeye devam etti.

Evde gitarıyla çektiği bir video en çok izlenenler arasına girdi ve daha sonra kariyerini müzik üzerine planladı.