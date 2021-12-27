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Haberler Yaşam Kalp Yarası son bölüm (Atv canlı yayın) izle: 27 Aralık Kalp Yarası yeni bölüm full izle!
Giriş Tarihi: 27.12.2021 19:02 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 19:05

Kalp Yarası son bölüm (Atv canlı yayın) izle: 27 Aralık Kalp Yarası yeni bölüm full izle!

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Kalp Yarası yeni bölüm Atv canlı yayın ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Yayınlanan yeni bölümde izleyenleri ekran başına kilitleyecek yeni gelişmeler yaşanacak. Dizide geçtiğimiz hafta; Birbirlerine duydukları aşk sayesinde önlerine çıkan tüm engelleri aşan Ayşe ve Ferit, yeniden evlenmeye hazırlanmaktadır ancak karşılarına Şahin engeli çıkar. Dizinin bu haftaki bölümünü izlemek isteyenler Kalp Yarası yeni bölüm izle ekranı araştırmasına çıktı. İşte 27 Aralık 2021 Kalp Yarası son bölüm (Atv canlı yayın) izle ekranı ile son bölümde yaşananlar…

Kalp Yarası son bölüm Atv canlı yayın izle: 27 Aralık Kalp Yarası yeni bölüm full izle!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kalp Yarası izle ekranı araştırmaları akşam saatleriyle birlikte hız kazandı. Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin'in rol aldığı yapımda bu hafta yine hiç beklenmedik gelişmeler izleyenlerini ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Diziyi internet ortamından takip etmek isteyenler akşam saatleriyle beraber ATV ile Kalp Yarası 26. Yeni bölüm izle ekranı ile yapımı takip etmeye başlıyor. İşte Kalp Yarası yeni bölüm izle seçeneği ve tüm detaylar...

Kalp Yarası son bölüm Atv canlı yayın izle: 27 Aralık Kalp Yarası yeni bölüm full izle!

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YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?

Ayşe ve Ferit'in düğün töreninde Adnan'ın fenalaşması ortalığı karıştırır. Adnan, Yaman'ın kendisine rest çekmesine karşılık Yaman'la yüzleşince ikili arasında ipler iyice gerilir.

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Kalp Yarası son bölüm Atv canlı yayın izle: 27 Aralık Kalp Yarası yeni bölüm full izle!

Azade ise gerçeğin ortaya çıkmaması için elinden geleni yapar. Karnındaki bebeğinin Hande'yi değiştirebileceğini düşünen Zümrüt büyük bir risk alır fakat bu gelişmeler Betül'ü yeni kararlar almaya zorlar.

Sancakzade Ailesi, Adnan Bey'in ölüm haberiyle sarsılmışken ikinci bir şok dalgası ile yüzleşmek üzeredir: Yaman intikam gününün geldiğine inanarak harekete geçer!

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