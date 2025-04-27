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KAMU İŞÇİSİ ZAMMI SON DURUM 2025: Kamu işçileri zam oranı ne kadar olacak, zamlar ne zaman belli olacak?
Giriş Tarihi: 27.04.2025 17:54
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025
17:54
KAMU İŞÇİSİ ZAMMI SON DURUM 2025: Kamu işçileri zam oranı ne kadar olacak, zamlar ne zaman belli olacak?
Kamu sektöründe yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışlarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri, 2025 yılı için son dakika gelişmeleriyle gündemde. Vatandaşlar, kamu çalışanlarının toplu sözleşme zammı konusunda dikkatle bekleyişini sürdürürken, zam oranlarına dair son aşamalara gelindi. İşçi ve işveren heyetleri, kamu işçisinin sözleşme görüşmelerini tamamlamak üzere bir araya geldi. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan konuyla alakalı önemli açıklamalar geldi. Peki, kamu işçileri zam oranı ne zaman belli olacak, ne kadar, kaç TL?