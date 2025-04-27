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Giriş Tarihi: 27.04.2025 17:54 Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 17:54

KAMU İŞÇİSİ ZAMMI SON DURUM 2025: Kamu işçileri zam oranı ne kadar olacak, zamlar ne zaman belli olacak?

Kamu sektöründe yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışlarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri, 2025 yılı için son dakika gelişmeleriyle gündemde. Vatandaşlar, kamu çalışanlarının toplu sözleşme zammı konusunda dikkatle bekleyişini sürdürürken, zam oranlarına dair son aşamalara gelindi. İşçi ve işveren heyetleri, kamu işçisinin sözleşme görüşmelerini tamamlamak üzere bir araya geldi. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan konuyla alakalı önemli açıklamalar geldi. Peki, kamu işçileri zam oranı ne zaman belli olacak, ne kadar, kaç TL?

KAMU İŞÇİSİ ZAMMI SON DURUM 2025: Kamu işçileri zam oranı ne kadar olacak, zamlar ne zaman belli olacak?

2025 yılı için toplu sözleşme zam oranları belirlenmek üzere kritik tarihler yaklaşıyor. 4-D statüsündeki kamu işçileri için zam oranı belirleme süreci devam ediyor. Peki, 4-D kamu işçilerine yapılacak zam oranı ne kadar olacak, yüzde kaçlık bir artış bekleniyor, 600 bin kamu çalışanı için toplu sözleşme zammı ne zaman açıklanacak? İşte tüm bu soruların yanıtları ve sürece dair detaylar haberin devamında...

KAMU İŞÇİSİ ZAMMI SON DURUM 2025: Kamu işçileri zam oranı ne kadar olacak, zamlar ne zaman belli olacak?

BAKAN IŞIKHAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, CNN TÜRK'te yaptığı açıklamada, kamu çalışanlarına yapılacak toplu sözleşme zammıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Işıkhan, özellikle 600 bin işçinin maaşlarının belirleneceği bu sürecin oldukça önemli olduğunu belirtti.

Bakan Işıkhan, "Bu süreç, kamu işçilerinin sosyal ve ekonomik haklarının belirlenmesinde kritik bir rol oynuyor. Çok taraflı, kapsamlı ve dikkatlice yönetilmesi gereken bir dönemdeyiz. Enflasyon oranları, kamu mali dengeleri ve işverenin sürdürülebilirliği gibi faktörleri göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da her zaman vurguladığı gibi, emeği korurken aynı zamanda reel ekonomiyi dikkate alacak bir denge kurmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türk-İş ve Hak-İş sendikalarının tekliflerini sunduğunu belirten Bakan Işıkhan, görüşmelerin devam ettiğini ve tarafların anlaşmazlıkları çözerek masadan el sıkışarak kalkmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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KAMU İŞÇİSİ ZAMMI SON DURUM 2025: Kamu işçileri zam oranı ne kadar olacak, zamlar ne zaman belli olacak?

'SÜRECİ HASSASİYETLE YÜRÜTÜYORUZ'
Ekonomi yönetimi, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare toplantısı ile bu yılın ikinci Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından gazetecilerle bir araya geldi.

Toplantıda, kamudaki 600 bine yakın işçiyi ilgilendiren sözleşme görüşmeleriyle ilgili bir soru üzerine Bakan Işıkhan, kamu toplu sözleşme süreçleri ve bu kapsamda çerçeve protokol hazırlanmasının çok taraflı ve çok hassas bir şekilde yürütülmesi gereken bir süreç olduğunu söyledi.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in zam taleplerini sunduğunu anımsatan Işıkhan, 16 Nisan'da Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasının (TÜHİS) ev sahipliğinde tarafların ilk toplantısını gerçekleştirildiğini belirtti.

KAMU İŞÇİSİ ZAMMI SON DURUM 2025: Kamu işçileri zam oranı ne kadar olacak, zamlar ne zaman belli olacak?

MEMUR ZAMMI VE DİĞER TOPLU SÖZLEŞMELER İÇİN REFERANS OLACAK

2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü 600 bin kamu işçisi ile beraber farklı sektörlerdeki toplu sözleşmeler için de örnek teşkil edecek. Ayrıca, memur maaş zamları için belirleyici olan toplu sözleşmeleri de etkilemesi bekleniyor. Memur ve memur emeklisi için 2026-2027 dönemi toplu sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla yapılacak.

KAMU İŞÇİSİ ZAMMI SON DURUM 2025: Kamu işçileri zam oranı ne kadar olacak, zamlar ne zaman belli olacak?

İLK RAKAM İŞÇİ KANADINDAN GELDİ

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in ortak zam talebi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 27 Şubat'ta sunuldu. İşçi kesimini, günlük en düşük ücretin bin 800 liraya yükseltilmesi, bu artışın ardından ücretlere 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 50, diğer 6 aylık dönemleri için ise yüzde 25 zam yapılması ve üzerine yüzde 10 refah payını içeren talebinde bulunmuştu.