KAMU İŞÇİSİ ZAMMI SON DURUM 2025: Kamu işçileri zam oranı ne kadar olacak, zamlar ne zaman belli olacak?

BAKAN IŞIKHAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, CNN TÜRK'te yaptığı açıklamada, kamu çalışanlarına yapılacak toplu sözleşme zammıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Işıkhan, özellikle 600 bin işçinin maaşlarının belirleneceği bu sürecin oldukça önemli olduğunu belirtti.

Bakan Işıkhan, "Bu süreç, kamu işçilerinin sosyal ve ekonomik haklarının belirlenmesinde kritik bir rol oynuyor. Çok taraflı, kapsamlı ve dikkatlice yönetilmesi gereken bir dönemdeyiz. Enflasyon oranları, kamu mali dengeleri ve işverenin sürdürülebilirliği gibi faktörleri göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da her zaman vurguladığı gibi, emeği korurken aynı zamanda reel ekonomiyi dikkate alacak bir denge kurmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türk-İş ve Hak-İş sendikalarının tekliflerini sunduğunu belirten Bakan Işıkhan, görüşmelerin devam ettiğini ve tarafların anlaşmazlıkları çözerek masadan el sıkışarak kalkmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.