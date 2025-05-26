KAMU PERSONEL ALIMI 2025: Kamu personel alımı ne zaman, başvuru koşullar neler? Memur olmak isteyenlere müjde!

KAMU PERSONEL ALIMI 2025 İLANLARI

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 2025 yılı için birçok farklı kadroda alım gerçekleşecek!

İşte, 2025 kamu personel alımı ilanları ve başvuru koşulları;