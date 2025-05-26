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KAMU PERSONEL ALIMI 2025: Kamu personel alımı ne zaman, başvuru koşullar neler? Memur olmak isteyenlere müjde!
Giriş Tarihi: 26.05.2025 23:27
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025
23:27
KAMU PERSONEL ALIMI 2025: Kamu personel alımı ne zaman, başvuru koşullar neler? Memur olmak isteyenlere müjde!
Kamu kurumlarına yeni personel kazandırmak amacıyla yeni alım duyurularını paylaşmaya devam ediyor. Bakanlıklar, üniversiteler, belediyeler ve çeşitli kamu kuruluşları; KPSS puan şartı arayan ya da KPSS'siz başvuruya olanak tanıyan ilanlarla kadrolarını genişletiyor. Başta Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, belediyeler ve üniversiteler olmak üzere birçok kamu kurumu farklı branş ve pozisyonlar için personel ihtiyacını karşılamak üzere ilan yayımlamış durumda. Peki, kamu personel alımları ne zaman yapılacak, hangi kurumlar alım gerçekleştirecek?