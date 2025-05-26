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Haberler Yaşam KAMU PERSONEL ALIMI 2025: Kamu personel alımı ne zaman, başvuru koşullar neler? Memur olmak isteyenlere müjde!
Giriş Tarihi: 26.05.2025 23:27 Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 23:27

KAMU PERSONEL ALIMI 2025: Kamu personel alımı ne zaman, başvuru koşullar neler? Memur olmak isteyenlere müjde!

Kamu kurumlarına yeni personel kazandırmak amacıyla yeni alım duyurularını paylaşmaya devam ediyor. Bakanlıklar, üniversiteler, belediyeler ve çeşitli kamu kuruluşları; KPSS puan şartı arayan ya da KPSS'siz başvuruya olanak tanıyan ilanlarla kadrolarını genişletiyor. Başta Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, belediyeler ve üniversiteler olmak üzere birçok kamu kurumu farklı branş ve pozisyonlar için personel ihtiyacını karşılamak üzere ilan yayımlamış durumda. Peki, kamu personel alımları ne zaman yapılacak, hangi kurumlar alım gerçekleştirecek?

KAMU PERSONEL ALIMI 2025: Kamu personel alımı ne zaman, başvuru koşullar neler? Memur olmak isteyenlere müjde!

Son paylaşılan duyurular, Resmî Gazete ile kamu kurumlarının resmî internet sayfaları üzerinden kamuoyuna açıklandı. Memur ve işçi alımı süreci kapsamında yayımlanan en güncel ilanlar merakla takip ediliyor.İşte 2025 güncel kamu personeli alım ilanları

KAMU PERSONEL ALIMI 2025: Kamu personel alımı ne zaman, başvuru koşullar neler? Memur olmak isteyenlere müjde!

KAMU PERSONEL ALIMI 2025 İLANLARI

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 2025 yılı için birçok farklı kadroda alım gerçekleşecek!

İşte, 2025 kamu personel alımı ilanları ve başvuru koşulları;

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KAMU PERSONEL ALIMI 2025: Kamu personel alımı ne zaman, başvuru koşullar neler? Memur olmak isteyenlere müjde!

MEB 5 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 5 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak.

Başvurular 30 Mayıs tarihinde sona erecek.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın diğer ilanlarına aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz:

KAMU PERSONEL ALIMI 2025: Kamu personel alımı ne zaman, başvuru koşullar neler? Memur olmak isteyenlere müjde!

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 6 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

Anadolu Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 6 sözleşmeli bilişim personel alımı yapacak.

Başvurular 3 Haziran tarihinde sona erecek.

KAMU PERSONEL ALIMI 2025: Kamu personel alımı ne zaman, başvuru koşullar neler? Memur olmak isteyenlere müjde!

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI YAPACAK!

İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatında boş bulunan Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8'inci ve 9'uncu derecelerden toplam 40 (kırk) adet il göç uzman yardımcısı kadrosuna 11 Temmuz 2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İl Göç Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca giriş sınavı ile il göç uzman yardımcısı alınacaktır.