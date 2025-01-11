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KAMU PERSONEL ALIMI 2025: KPSS'li KPSS'siz kamu personel alımı ne zaman? "Sözleşmeli, kadrolu, engelli, memur, işçi alımı..."
Giriş Tarihi: 11.01.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025
11:28
KAMU PERSONEL ALIMI 2025: KPSS'li KPSS'siz kamu personel alımı ne zaman? "Sözleşmeli, kadrolu, engelli, memur, işçi alımı..."
2025 yılında kamu sektöründe personel alımı süreci başladı. KPSS'li ve KPSS'siz başvuru seçenekleriyle, sözleşmeli, kadrolu, engelli memur ve işçi alımları için adayların başvuruları bekleniyor. Başvurunun koşulları ve şartlarıyla ilgili tüm ayrıntılar belli olmaya başladı. Peki, 2025 kamu personel alımı ne zaman, nereden ve nasıl başvurulur, şartlar neler? İşte, kamu personel alımı detayları...