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Giriş Tarihi: 11.01.2025 11:28 Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 11:28

KAMU PERSONEL ALIMI 2025: KPSS'li KPSS'siz kamu personel alımı ne zaman? "Sözleşmeli, kadrolu, engelli, memur, işçi alımı..."

2025 yılında kamu sektöründe personel alımı süreci başladı. KPSS'li ve KPSS'siz başvuru seçenekleriyle, sözleşmeli, kadrolu, engelli memur ve işçi alımları için adayların başvuruları bekleniyor. Başvurunun koşulları ve şartlarıyla ilgili tüm ayrıntılar belli olmaya başladı. Peki, 2025 kamu personel alımı ne zaman, nereden ve nasıl başvurulur, şartlar neler? İşte, kamu personel alımı detayları...

KAMU PERSONEL ALIMI 2025: KPSS’li KPSS’siz kamu personel alımı ne zaman? Sözleşmeli, kadrolu, engelli, memur, işçi alımı...

Kamu personeli olmak isteyenler için 2025 yılı alım ilanları büyük bir heyecanla takip ediliyor. KPSS şartlı ve şartsız alım ilanlarının yanı sıra sözleşmeli, kadrolu, engelli ve işçi işçileri için başvuru detayları açıklanıyor. Kamuya atanma hayali kuran adaylar için birçok iş ilanı bulunuyor. Peki, KPSS'li KPSS'siz 2025 kamu personel alımı ne zaman? İşte, başvuru koşullaır ve detayları...

KAMU PERSONEL ALIMI 2025: KPSS’li KPSS’siz kamu personel alımı ne zaman? Sözleşmeli, kadrolu, engelli, memur, işçi alımı...

KAMU PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuru şartları ilanın niteliklerine göre farklılık gösteriyor. Adaylardan talep edilen nitelikler arasında en az ilkokul mezunu olmak gibi temel şartlar yer alıyor. Genel başvuru şartları ise şu şekilde belirtiliyor:

  • T.C. vatandaşı olması
  • Kamu haklarından mahrum bulunmaması
  • Görevini yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmaması
  • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmaması
  • Herhangi bir suçtan hükümlü olmaması
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KAMU PERSONEL ALIMI 2025: KPSS’li KPSS’siz kamu personel alımı ne zaman? Sözleşmeli, kadrolu, engelli, memur, işçi alımı...

KAMU PERSONEL ALIMI ALIMI YAPACAK KURUMLAR VE SON BAŞVURU TARİHLERİ

Yayınlanan ilanlar üzerinden hangi kurumun alım yapacağı, KPSS şartı, kontenjan sayısı ve başvuru tarihlerini öğrenebilirsiniz.

İşte, Sözleşmeli, kadrolu, engelli, memur, işçi alımı ilanları;

KAMU PERSONEL ALIMI 2025: KPSS’li KPSS’siz kamu personel alımı ne zaman? Sözleşmeli, kadrolu, engelli, memur, işçi alımı...

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

Milli Eğitim Bakanlığında, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 7'nci ve 9'uncu derece kadrolara atanmak üzere sözlü sınav ile toplam 50 Milli Eğitim Uzman Yardımcısı alınacak.

Adayların başvuruları, 27-31 Ocak 2025 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden elektronik ortamda alınacak.

Milli Eğitim Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı, sözlü sınav olarak 17-28 Şubat 2025 tarihlerinde Ankara'da yapılacak.

KAMU PERSONEL ALIMI 2025: KPSS’li KPSS’siz kamu personel alımı ne zaman? Sözleşmeli, kadrolu, engelli, memur, işçi alımı...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

1. İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 30 İçişleri Uzman Yardımcısı alımı yapılacak.

Başvurular 20-24 Ocak 2025 tarihleri arasında Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesindeki "Duyurular" bölümünde yayımlanacak olan "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacak.

Giriş (sözlü) sınavı 26-28 Şubat 2025 tarihleri arasında Ankara'da yapılacak.

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