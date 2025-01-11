KAMU PERSONEL ALIMI 2025: KPSS'li KPSS'siz kamu personel alımı ne zaman? "Sözleşmeli, kadrolu, engelli, memur, işçi alımı..."

Kamu personeli olmak isteyenler için 2025 yılı alım ilanları büyük bir heyecanla takip ediliyor. KPSS şartlı ve şartsız alım ilanlarının yanı sıra sözleşmeli, kadrolu, engelli ve işçi işçileri için başvuru detayları açıklanıyor. Kamuya atanma hayali kuran adaylar için birçok iş ilanı bulunuyor. Peki, KPSS'li KPSS'siz 2025 kamu personel alımı ne zaman? İşte, başvuru koşullaır ve detayları...