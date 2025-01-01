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Giriş Tarihi: 01.01.2025 11:26 Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 11:36

KAMU PERSONEL ALIMI 2025: KPSS'li ve KPSS'siz alımlar başladı! Hangi kurumlar alım yapacak, şartları neler?

Kamuya personel alımı yapacak kurumlar listesi 2025 yılının Ocak ayı itibarıyla güncellendi. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyenler KPSS'li ve KPSS'siz alım ilanlarını yakından takip ediyor İhtiyaç dahilinde çeşitli kadro ve branşlarda binlerce memur alımı gerçekleştirilecek. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar başvuru tarihlerini ve şartlarını arama motorlarında mercek altına aldı. Peki, 2025 Ocak kamu personel alımı yapacak kurumlar hangisi, şartları neler, hangi kadro ve branşlarda?

KAMU PERSONEL ALIMI 2025: KPSS’li ve KPSS’siz alımlar başladı! Hangi kurumlar alım yapacak, şartları neler?

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen memur adayları 2025 Ocak ayı personel alım ilanlarını yakından takip ediyor. Bazı kamu kurum ve kuruluşları ile Bakanlıkların personel alım ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece KPSS'li ve KPSS'siz personel alımı yapan kurumların başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı gibi detaylar belli oldu. İşte, 2025 kamu personel alımı ilanları...

KAMU PERSONEL ALIMI 2025: KPSS’li ve KPSS’siz alımlar başladı! Hangi kurumlar alım yapacak, şartları neler?

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI GÜNCELLENDİ!

2025 yılı Ocak ayında birçok kamu kurum ve kuruluşu KPSS'li ve KPSS'siz personel alımı gerçekleştirecek. Belediyeler, il özel idareleri, bakanlıklar gibi çeşitli kamu kuruluşlarının ilanları Resmi Gazete'de yayınlandı.

İşte, KPSS şartlı ve KPSS şartsız memur personeli alımı yapacak kamu kurumları...

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KAMU PERSONEL ALIMI 2025: KPSS’li ve KPSS’siz alımlar başladı! Hangi kurumlar alım yapacak, şartları neler?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

Adalet Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 32 hizmetli alınacaktır. Başvuru tarihleri 2 Ocak - 17 Ocak olarak belirlendi.

KAMU PERSONEL ALIMI 2025: KPSS’li ve KPSS’siz alımlar başladı! Hangi kurumlar alım yapacak, şartları neler?

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

93 hazine ve maliye uzman yardımcısı alacak. Başvuru tarihleri 3 mart - 14 mart) olarak belirlendi.

KAMU PERSONEL ALIMI 2025: KPSS’li ve KPSS’siz alımlar başladı! Hangi kurumlar alım yapacak, şartları neler?

MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 12 uzman yardımcısı alacak. Başvuru tarihleri 31 Aralık - 31 Ocak olarak belirlendi.

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