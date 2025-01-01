KAMU PERSONEL ALIMI 2025: KPSS’li ve KPSS’siz alımlar başladı! Hangi kurumlar alım yapacak, şartları neler?

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen memur adayları 2025 Ocak ayı personel alım ilanlarını yakından takip ediyor. Bazı kamu kurum ve kuruluşları ile Bakanlıkların personel alım ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece KPSS'li ve KPSS'siz personel alımı yapan kurumların başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı gibi detaylar belli oldu. İşte, 2025 kamu personel alımı ilanları...