Haberler
Yaşam
KAMU PERSONEL ALIMI 2025: KPSS'li ve KPSS'siz alımlar başladı! Hangi kurumlar alım yapacak, şartları neler?
Giriş Tarihi: 01.01.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025
11:36
KAMU PERSONEL ALIMI 2025: KPSS'li ve KPSS'siz alımlar başladı! Hangi kurumlar alım yapacak, şartları neler?
Kamuya personel alımı yapacak kurumlar listesi 2025 yılının Ocak ayı itibarıyla güncellendi. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyenler KPSS'li ve KPSS'siz alım ilanlarını yakından takip ediyor İhtiyaç dahilinde çeşitli kadro ve branşlarda binlerce memur alımı gerçekleştirilecek. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar başvuru tarihlerini ve şartlarını arama motorlarında mercek altına aldı. Peki, 2025 Ocak kamu personel alımı yapacak kurumlar hangisi, şartları neler, hangi kadro ve branşlarda?