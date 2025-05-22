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Haberler Yaşam KAMU PERSONEL ALIMI 2025 MAYIS | Memur alımı ne zaman, hangi kadrolarda? Başvurular devam ediyor!
Giriş Tarihi: 22.05.2025 19:50 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 19:50

KAMU PERSONEL ALIMI 2025 MAYIS | Memur alımı ne zaman, hangi kadrolarda? Başvurular devam ediyor!

Kamu personel alımı için yeni ilanlar yayınlanmaya devam ediyor. T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından düzenli olarak paylaşılan ilanlar arasında birçok kurum yer alıyor. Bakanlıklar, belediyeler ve üniversiteler olmak üzere alımlar devam ediyor. Peki, memur alımı ne zaman, hangi kadrolarda ve nereden başvuru yapılır? İşte, detaylar...

KAMU PERSONEL ALIMI 2025 MAYIS | Memur alımı ne zaman, hangi kadrolarda? Başvurular devam ediyor!

Diyanet İşleri Başkanlığı, TÜBİTAK ve Anadolu Üniversitesi olmak üzere birçok kurum memur alımı gerçekleştiriyor. Mayıs ayı alımlarının devam ettiği başvurularda gözler kurumların başvuru koşullarına çevrildi. Peki, kamu personel alımı ne zaman, başvuru koşulları neler, nasıl başvurulur? İşte, detaylar...

KAMU PERSONEL ALIMI 2025 MAYIS | Memur alımı ne zaman, hangi kadrolarda? Başvurular devam ediyor!

KAMU PERSONEL ALIMI 2025 İLANLARI

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı kamu personeli alım ilanları yayında!

İşte, 2025 kamu personel alımı ilanları ve başvuru koşulları;

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KAMU PERSONEL ALIMI 2025 MAYIS | Memur alımı ne zaman, hangi kadrolarda? Başvurular devam ediyor!

KAMU PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, KİMLER BAŞVURABİLİR, KPSS ŞARTI VAR MI?

Memur, sözleşmeli personel, akademik personel, işçi ve askeri personel olmak üzere alımlar devam ediyor.

Başvuru koşulları meslek grubuna göre değişiklik gösteriyor.

KAMU PERSONEL ALIMI 2025 MAYIS | Memur alımı ne zaman, hangi kadrolarda? Başvurular devam ediyor!

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 6 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

Anadolu Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 6 sözleşmeli bilişim personel alımı yapacak.

Başvurular 3 Haziran tarihinde sona erecek.

KAMU PERSONEL ALIMI 2025 MAYIS | Memur alımı ne zaman, hangi kadrolarda? Başvurular devam ediyor!

TÜBİTAK 2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

TÜBİTAK bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 sürekli işçi alımı yapacak.

Başvurular 26 Mayıs tarihinde sona erecek.