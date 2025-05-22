KAMU PERSONEL ALIMI 2025 MAYIS | Memur alımı ne zaman, hangi kadrolarda? Başvurular devam ediyor!

Diyanet İşleri Başkanlığı, TÜBİTAK ve Anadolu Üniversitesi olmak üzere birçok kurum memur alımı gerçekleştiriyor. Mayıs ayı alımlarının devam ettiği başvurularda gözler kurumların başvuru koşullarına çevrildi. Peki, kamu personel alımı ne zaman, başvuru koşulları neler, nasıl başvurulur? İşte, detaylar...