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KAMU PERSONEL ALIMI 2025 MAYIS | Memur alımı ne zaman, hangi kadrolarda? Başvurular devam ediyor!
Giriş Tarihi: 22.05.2025 19:50
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025
19:50
KAMU PERSONEL ALIMI 2025 MAYIS | Memur alımı ne zaman, hangi kadrolarda? Başvurular devam ediyor!
Kamu personel alımı için yeni ilanlar yayınlanmaya devam ediyor. T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından düzenli olarak paylaşılan ilanlar arasında birçok kurum yer alıyor. Bakanlıklar, belediyeler ve üniversiteler olmak üzere alımlar devam ediyor. Peki, memur alımı ne zaman, hangi kadrolarda ve nereden başvuru yapılır? İşte, detaylar...