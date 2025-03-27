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Haberler Yaşam KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025 | Kamu personel alımı ne zaman, hangi kadrolara alım yapılacak?
Giriş Tarihi: 27.03.2025 09:15 Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 09:16

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025 | Kamu personel alımı ne zaman, hangi kadrolara alım yapılacak?

Kamu kurumlarında personel alımı süreci başladı. 2025 yılı itibarıyla sözleşmeli, kadrolu, engelli memur ve işçi alımları için başvuru takvimleri açıklanıyor. Kamuya atanmak isteyen adaylar, alım şartlarını ve başvuru tarihlerini merak ediyor. Peki, kamu personel alımları ne zaman yapılacak, başvuru koşulları neler? İşte detaylar…

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025 | Kamu personel alımı ne zaman, hangi kadrolara alım yapılacak?

2025 yılı kamu personel alımları için süreç başladı. Sözleşmeli, kadrolu memur, engelli personel ve işçi alımlarıyla ilgili duyurular peş peşe geliyor. Kamu kurumlarına başvuru yapmayı planlayan adaylar, başvuru şartları ve tarihlerine odaklandı. Peki, Kamu personel alımı ne zaman? İşte kamuya memur alımıyla ilgili güncel bilgiler…

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025 | Kamu personel alımı ne zaman, hangi kadrolara alım yapılacak?

KAMU PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, KİMLER BAŞVURABİLİR, KPSS ŞARTI VAR MI?

Memur, sözleşmeli personel, akademik personel, işçi ve askeri personel olmak üzere alımlar devam ediyor.

Başvuru koşulları meslek grubuna göre değişiklik gösteriyor.

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KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025 | Kamu personel alımı ne zaman, hangi kadrolara alım yapılacak?

KAMU PERSONEL ALIMI 2025 İLANLARI

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı kamu personeli alım ilanları yayında!

İşte, 2025 kamu personel alımı ilanları ve başvuru koşulları;

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025 | Kamu personel alımı ne zaman, hangi kadrolara alım yapılacak?

250 MÜFETTİŞ YARDIMCISI DA ALINACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, 250 müfettiş yardımcısı istihdam edecek. Alınacak 250 vergi müfettiş yardımcısının 200'ü hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri, 50'si de mühendislik fakültesi mezunları arasından seçilecek.

Başvurular, Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi internet sitesinden (https://www.hmb.gov.tr) yapılacak.

Giriş sınavı, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları için klasik usulde 10-11 Mayıs 2025'te, mühendislik fakülteleri için de test usulünde 10 Mayıs 2025'te Ankara'da yapılacak. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınava da tabi tutulacak.

7 Nisan 2025 tarihinde başlayacak olan başvurular 16 Nisan 2025 tarihinde sona erecek.

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025 | Kamu personel alımı ne zaman, hangi kadrolara alım yapılacak?

OGM 3627 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 2025 yılı için toplamda 3 bin 627 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Bu kapsamda 3477 destek personeli (şoför, operatör, temizlik, servis, evrak, arşiv ve bakım işleri) ve 150 orman mühendisi alımı gerçekleştirilecek. Destek personeli başvuruları 17 Mart 2025 – 28 Mart 2025 tarihleri arasında sadece e-Devlet üzerinden yapılacak. Şahsen veya posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek.

Orman mühendisi alımı başvuruları ise 4 Nisan 2025 – 14 Nisan 2025 tarihleri arasında Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden alınacak.