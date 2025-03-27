KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025 | Kamu personel alımı ne zaman, hangi kadrolara alım yapılacak?

250 MÜFETTİŞ YARDIMCISI DA ALINACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, 250 müfettiş yardımcısı istihdam edecek. Alınacak 250 vergi müfettiş yardımcısının 200'ü hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri, 50'si de mühendislik fakültesi mezunları arasından seçilecek.

Başvurular, Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi internet sitesinden (https://www.hmb.gov.tr) yapılacak.

Giriş sınavı, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları için klasik usulde 10-11 Mayıs 2025'te, mühendislik fakülteleri için de test usulünde 10 Mayıs 2025'te Ankara'da yapılacak. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınava da tabi tutulacak.

7 Nisan 2025 tarihinde başlayacak olan başvurular 16 Nisan 2025 tarihinde sona erecek.