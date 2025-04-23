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KAMU PERSONEL ALIMI DEVAM EDİYOR! Hangi kadrolarda alım yapılacak, kontenjan sayısı kaç?
Giriş Tarihi: 23.04.2025 10:43
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025
10:43
KAMU PERSONEL ALIMI DEVAM EDİYOR! Hangi kadrolarda alım yapılacak, kontenjan sayısı kaç?
2025 yılı kamu personel alımı ilanları yayımlanmaya devam ediyor. Birçok kurum farklı kadrolarda personel alımı yapacağını duyurdu. Adalet Bakanlığı mühendis alımı, EÜAŞ 574 daimi işçi alımı, Gebze Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ve TCDD Taşımacılık 57 engelli işçi alımı ilanlarını duyurdu. Başvuru şartları ve ilan detayları kurumların resmi internet sitelerinde yayımlandı. Peki, kamu personel alımı başvuruları nasıl yapılır, hangi kadrolar için alım var?