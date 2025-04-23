KAMU PERSONEL ALIMI DEVAM EDİYOR! Hangi kadrolarda alım yapılacak, kontenjan sayısı kaç?

Kamu kurum ve kuruluşları 2025 yılı personel alım ilanlarını peş peşe açıklamaya başladı. Adalet Bakanlığı'ndan EÜAŞ'a, Gebze Teknik Üniversitesi'nden TCDD Taşımacılık A.Ş.'ye kadar birçok kurum çeşitli pozisyonlar için personel alımı yapacak. Mühendis, daimi işçi, sözleşmeli personel ve engelli işçi gibi kadrolar için başvuru süreci başladı. Peki, kamu alımlarına başvurular nereden yapılacak ve hangi tarihler arasında geçerli olacak?