KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025 | Birçok kamu kurumu memur alımı yapacak! Şartlar neler, nasıl başvurulur?

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI SAVUNMA SANAYİİ UZMAN YARDIMCILIĞI ALIMI!

Savunma Sanayii Başkanlığında Genel İdare Hizmetleri sınıfından 7 nci derece kadrolara atanmak üzere, Giriş Sınavı (Sözlü Sınav Yöntemi) ile aşağıda yer alan öğrenim bölümleri ve öğrenim bölümü karşısında belirtilen kontenjan adedi kadar Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Adaylar başvurularını 26 Mart 2025 – 9 Nisan 2025 tarihleri arasında Başkanlığın internet sitesindeki (www.ssb.gov.tr) sınav başvuru ekranından gerçekleştirecektir. Sınav başvuru ekranında tanımlı olan bilgilerin, adaylar tarafından eksiksiz doldurularak aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte son başvuru tarihi olan 9 Nisan 2025, Çarşamba günü mesai bitimine kadar (saat 18:00) sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Giriş Sınavına ait tüm belgeler elektronik ortamda alınacak olup posta veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.