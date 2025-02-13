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Giriş Tarihi: 13.02.2025 09:53 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 09:53

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025 | Birçok kamu kurumu memur alımı yapacak! Şartlar neler, nasıl başvurulur?

Memur olmak isteyen adaylar için kamu personel alımı ilanları yayınlanmaya devam ediyor. T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından duyurulan ilanlar ile birlikte memur, sözleşmeli, akademik personel, işçi, askeri personel ve yargı mensubu olmak üzere birçok meslek dalında alımlar gerçekleştirliyor. Peki, kamu personel alımı başvuru şartları neler, nasıl başvurulur? İşte, detaylar...

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025 | Birçok kamu kurumu memur alımı yapacak! Şartlar neler, nasıl başvurulur?

Kamu personel alımı ilanları yayında! Sözleşmeli, kadrolu, engelli, memur, hükümlü ve işçi olmak üzere birçok kurum personel alımı gerçekleştiriyor. Yapılacak alımlar çin başvuru koşulları ve başvuru tarihi de yayınlanan ilanlarda yer alıyor. Peki, kamuya personel alımı ne zaman, hangi kadrolara memur alımı yapılacak? İşte, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı kamu personel alımı ilanları.

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025 | Birçok kamu kurumu memur alımı yapacak! Şartlar neler, nasıl başvurulur?

KAMU PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, KİMLER BAŞVURABİLİR, KPSS ŞARTI VAR MI?

Memur, sözleşmeli personel, akademik personel, işçi ve askeri personel olmak üzere alımlar devam ediyor.

Başvuru koşulları meslek grubuna göre değişiklik gösteriyor.

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KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025 | Birçok kamu kurumu memur alımı yapacak! Şartlar neler, nasıl başvurulur?

KAMU PERSONEL ALIMI 2025 İLANLARI

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı kamu personeli alım ilanları yayında!

İşte, 2025 kamu personel alımı ilanları ve başvuru koşulları;

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025 | Birçok kamu kurumu memur alımı yapacak! Şartlar neler, nasıl başvurulur?

GİB 820 GELİR UZMAN YARDIMCISI ALIMI YAPIYOR!

Sınava ön başvurular 14-20 Şubat 2025 tarihleri arasında, nihai başvurular ise 6-12 Mart 2025 tarihleri arasında alınacaktır. 6-12 Mart 2025 tarihleri arasında ÖSYM'ye başvurusunu yapamayan adaylar için Geç Başvuru Günü 19 Mart 2025 tarihi olacak.

Adaylar ön başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) veya ÖSYM'nin mobil uygulamasından T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile elektronik ortamda yapacaklar.

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025 | Birçok kamu kurumu memur alımı yapacak! Şartlar neler, nasıl başvurulur?

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI SAVUNMA SANAYİİ UZMAN YARDIMCILIĞI ALIMI!

Savunma Sanayii Başkanlığında Genel İdare Hizmetleri sınıfından 7 nci derece kadrolara atanmak üzere, Giriş Sınavı (Sözlü Sınav Yöntemi) ile aşağıda yer alan öğrenim bölümleri ve öğrenim bölümü karşısında belirtilen kontenjan adedi kadar Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Adaylar başvurularını 26 Mart 2025 – 9 Nisan 2025 tarihleri arasında Başkanlığın internet sitesindeki (www.ssb.gov.tr) sınav başvuru ekranından gerçekleştirecektir. Sınav başvuru ekranında tanımlı olan bilgilerin, adaylar tarafından eksiksiz doldurularak aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte son başvuru tarihi olan 9 Nisan 2025, Çarşamba günü mesai bitimine kadar (saat 18:00) sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Giriş Sınavına ait tüm belgeler elektronik ortamda alınacak olup posta veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

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