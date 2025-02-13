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KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025 | Birçok kamu kurumu memur alımı yapacak! Şartlar neler, nasıl başvurulur?
Giriş Tarihi: 13.02.2025 09:53
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025
09:53
KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025 | Birçok kamu kurumu memur alımı yapacak! Şartlar neler, nasıl başvurulur?
Memur olmak isteyen adaylar için kamu personel alımı ilanları yayınlanmaya devam ediyor. T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından duyurulan ilanlar ile birlikte memur, sözleşmeli, akademik personel, işçi, askeri personel ve yargı mensubu olmak üzere birçok meslek dalında alımlar gerçekleştirliyor. Peki, kamu personel alımı başvuru şartları neler, nasıl başvurulur? İşte, detaylar...