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Haberler Yaşam KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025: KPSS'li ve KPSS'siz alımlar... Kamu personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?
Giriş Tarihi: 05.01.2025 01:42 Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 01:43

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025: KPSS'li ve KPSS'siz alımlar... Kamu personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

KPSS'li ve KPSS'siz kamu personeli alımları için başvuru tarihleri ve şartlar, adaylar tarafından yakından takip ediliyor. 2025 yılı itibarıyla, farklı kamu kurumlarında çeşitli pozisyonlar için alımlar yapılacak ve bu süreçte kamu personeli olmak isteyen adayların başvuru koşulları büyük önem taşıyor. KPSS'ye giren adaylar, lisans, önlisans ve lise düzeyinde başvuru yapabilecekken, KPSS'siz alımlar da dikkat çekiyor. Peki, Kamu personel alımı başvuruları ne zaman, koşullar neler? İşte, detaylar...

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025: KPSS’li ve KPSS’siz alımlar... Kamu personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

2025 yılı kamu personel alımları gündemde. KPSS'li ve KPSS'siz alımlar, kamu sektöründe kariyer yapmak isteyen binlerce kişi için büyük fırsatlar sunuyor. 2025'te devlet daireleri, belediyeler, sağlık kuruluşları ve diğer kamu kurumları için personel alımları yapılacak. KPSS'li alımlarda sınav sonuçlarına göre sıralama yapılırken, KPSS'siz alımlarda ise adayların belirli özel şartlara uygunlukları aranacak. Peki, 2025 yılı itibarıyla kamu personel alım başvuruları ne zaman başlayacak? Hangi pozisyonlar için alımlar yapılacak, başvuru şartları neler?

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025: KPSS’li ve KPSS’siz alımlar... Kamu personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025

2025 yılı Ocak ayında birçok kamu kurum ve kuruluşu KPSS'li ve KPSS'siz personel alımı gerçekleştirecek. Belediyeler, il özel idareleri, bakanlıklar gibi çeşitli kamu kuruluşlarının ilanları Resmi Gazete'de yayınlandı.

İşte, KPSS şartlı ve KPSS şartsız memur personeli alımı yapacak kamu kurumları...

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KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025: KPSS’li ve KPSS’siz alımlar... Kamu personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

Adalet Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 32 hizmetli alınacaktır. Başvuru tarihleri 2 Ocak - 17 Ocak olarak belirlendi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın merkez teşkilatında boş bulunan kadrolara sözlü sınav ile 35 uzman yardımcısı alınacak. Başvurular, 6-17 Ocak 2025 tarihlerinde e-Devlet Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden yapılabilecek.

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025: KPSS’li ve KPSS’siz alımlar... Kamu personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

93 hazine ve maliye uzman yardımcısı alacak. Başvuru tarihleri 3 mart - 14 mart) olarak belirlendi.

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI

Sözleşmeli bilişim personeli giriş sınavı duyurusu. Başvuru tarihleri 30 Aralık - 13 Ocak olarak belirlendi.

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025: KPSS’li ve KPSS’siz alımlar... Kamu personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 12 uzman yardımcısı alacak. Başvuru tarihleri 31 Aralık - 31 Ocak olarak belirlendi.

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU PERSONEL ALIMI

35 ürün denetmen yardımcısı alacak. Başvuru tarihleri 30 aralık - 13 ocak olarak belirlendi.

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