KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025: KPSS’li ve KPSS’siz alımlar... Kamu personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

2025 yılı kamu personel alımları gündemde. KPSS'li ve KPSS'siz alımlar, kamu sektöründe kariyer yapmak isteyen binlerce kişi için büyük fırsatlar sunuyor. 2025'te devlet daireleri, belediyeler, sağlık kuruluşları ve diğer kamu kurumları için personel alımları yapılacak. KPSS'li alımlarda sınav sonuçlarına göre sıralama yapılırken, KPSS'siz alımlarda ise adayların belirli özel şartlara uygunlukları aranacak. Peki, 2025 yılı itibarıyla kamu personel alım başvuruları ne zaman başlayacak? Hangi pozisyonlar için alımlar yapılacak, başvuru şartları neler?