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Kamu personel alımı ne zaman? KPSS'li ve KPSS'siz... Kamu personel alımı başvuru işlemleri nereden yapılır, şartları neler?
Giriş Tarihi: 01.02.2025 21:01
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025
21:02
Kamu personel alımı ne zaman? KPSS'li ve KPSS'siz... Kamu personel alımı başvuru işlemleri nereden yapılır, şartları neler?
2025 yılı Kamu Personel Alımları başladı! Kamu sektöründe çalışmak isteyen adaylar için başvuru süreci artık resmen başladı. Hem KPSS'li hem de KPSS'siz alımlar, bu yıl pek çok farklı pozisyonda gerçekleştirilecek. Kamu iş gücüne çalışmak isteyenler için, başvuru tarihlerinden, aranan şartlara kadar tüm detaylar belli oldu. Peki, KPSS'li ve KPSS'siz Kamu personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?