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KAMU PERSONELİ ALIM İLANLARI: 2025 Kamu personel alımları ne zaman, hangi kurumlara memur alınacak?
Giriş Tarihi: 11.02.2025 14:44
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
14:44
KAMU PERSONELİ ALIM İLANLARI: 2025 Kamu personel alımları ne zaman, hangi kurumlara memur alınacak?
Kamu kurumlarında memur olarak görev almak isteyenler için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından farklı kadro ve kuruluşlara yönelik ilanlar duyuruldu. Yayımlanan ilanlarda, başvuru tarihleri ve koşulları açıklandı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere belediyeler, üniversiteler ve enstitüler ihtiyaç duydukları pozisyonlar için ilanlarını Resmî Gazete'de yayımladı.Peki, hangi kamu kurumları memur alımı yapacak? İşte güncel kamu personeli ilanları!