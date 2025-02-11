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Haberler Yaşam KAMU PERSONELİ ALIM İLANLARI: 2025 Kamu personel alımları ne zaman, hangi kurumlara memur alınacak?
Giriş Tarihi: 11.02.2025 14:44 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 14:44

KAMU PERSONELİ ALIM İLANLARI: 2025 Kamu personel alımları ne zaman, hangi kurumlara memur alınacak?

Kamu kurumlarında memur olarak görev almak isteyenler için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından farklı kadro ve kuruluşlara yönelik ilanlar duyuruldu. Yayımlanan ilanlarda, başvuru tarihleri ve koşulları açıklandı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere belediyeler, üniversiteler ve enstitüler ihtiyaç duydukları pozisyonlar için ilanlarını Resmî Gazete'de yayımladı.Peki, hangi kamu kurumları memur alımı yapacak? İşte güncel kamu personeli ilanları!

KAMU PERSONELİ ALIM İLANLARI: 2025 Kamu personel alımları ne zaman, hangi kurumlara memur alınacak?

Kamu Personeli Alım İlanları çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı tarafından çeşitli kadrolarda görevlendirilmek üzere memur alımına ilişkin duyurular yayımlandı. İlanlar arasında Gelir İdaresi Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü gibi kurumların alımları da bulunuyor. Peki, hangi kamu kurumları personel alımı yapacak? İşte ayrıntılar!

KAMU PERSONELİ ALIM İLANLARI: 2025 Kamu personel alımları ne zaman, hangi kurumlara memur alınacak?

KAMU PERSONELİ İLANLARI 2025

2025 yılı için birçok kamu ve kurumunda kadro ilanları yayımlandı. İşte memur kadro ilanları:

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KAMU PERSONELİ ALIM İLANLARI: 2025 Kamu personel alımları ne zaman, hangi kurumlara memur alınacak?

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Başvurular 7 Nisan 2025 Pazartesi günü saat 08.30'da başlayıp 16 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 17.30'da sona erecektir. Adaylar tarafından giriş sınavı başvuruları, Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi internet
sitesinden (https://www.hmb.gov.tr) elektronik ortamda yapılacak.

Sınav başvurusu, adaya ait son bir ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf ile kendi el yazısıyla hazırladığı özgeçmişin sisteme yüklenmesi ve başvuru formunun doldurulması suretiyle tamamlanacaktır. Elden veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

KAMU PERSONELİ ALIM İLANLARI: 2025 Kamu personel alımları ne zaman, hangi kurumlara memur alınacak?

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Sınava ön başvurular 14-20 Şubat 2025 tarihleri arasında, nihai başvurular ise 6-12 Mart 2025 tarihleri arasında alınacaktır. 6-12 Mart 2025 tarihleri arasında ÖSYM'ye başvurusunu yapamayan adaylar için Geç Başvuru Günü 19 Mart 2025 tarihi olacak.

Adaylar ön başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) veya ÖSYM'nin mobil uygulamasından T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile elektronik ortamda yapacaklar.

KAMU PERSONELİ ALIM İLANLARI: 2025 Kamu personel alımları ne zaman, hangi kurumlara memur alınacak?

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Adayların, başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları ve başvuru esnasında istenilen diğer belgeler ile birlikte 03/02/2025-16/02/2025 tarihleri arasında mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09.00-16.30 arasında) Şahkulu Mah. İstiklal Cad. Erkan-ı Harp Sok.No.2 Tünel-Beyoğlu/İSTANBUL adresindeki İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü birimine
şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile müracaatlarını yapabilecekler.

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