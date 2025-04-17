Haberler
Yaşam
KAMU PERSONLE ALIMI İLANLARI 2025 | Hangi kadrolara kamu personel alımı yapılacak? Türkşeker, TCDD, TEİAŞ...
Giriş Tarihi: 17.04.2025 07:46
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025
07:46
KAMU PERSONLE ALIMI İLANLARI 2025 | Hangi kadrolara kamu personel alımı yapılacak? Türkşeker, TCDD, TEİAŞ...
2025 yılı itibarıyla kamu kurumlarına personel alımları hız kazandı. Tarım ve Orman Bakanlığı, Elektrik Üretim A.Ş., Türkşeker, TCDD ve TEİAŞ gibi önemli kurumlar çeşitli kadrolarda istihdam sağlamak üzere yeni ilanlarını yayımladı. Adaylar, başvuru şartları ve alım yapılacak pozisyonları yakından takip ediyor. Peki, hangi kurum hangi kadro için personel alımı yapacak? İşte, 2025 Kamu personel alımı ilanları...