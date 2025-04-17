KAMU PERSONLE ALIMI İLANLARI 2025 | Hangi kadrolara kamu personel alımı yapılacak? Türkşeker, TCDD, TEİAŞ...

Kamuya personel alımı ilanları Resmi Gazete ve ilgili kurumların internet siteleri üzerinden yayımlanmaya devam ediyor. 2025 yılında pek çok kamu kurumu yeni personel alımı planını duyurdu. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan TEİAŞ'a kadar farklı alanlarda alım yapılıyor. Peki, hangi kadrolara başvuru yapılabilecek, kontenjanlar ve şartlar neler?