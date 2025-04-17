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Haberler Yaşam KAMU PERSONLE ALIMI İLANLARI 2025 | Hangi kadrolara kamu personel alımı yapılacak? Türkşeker, TCDD, TEİAŞ...
Giriş Tarihi: 17.04.2025 07:46 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 07:46

KAMU PERSONLE ALIMI İLANLARI 2025 | Hangi kadrolara kamu personel alımı yapılacak? Türkşeker, TCDD, TEİAŞ...

2025 yılı itibarıyla kamu kurumlarına personel alımları hız kazandı. Tarım ve Orman Bakanlığı, Elektrik Üretim A.Ş., Türkşeker, TCDD ve TEİAŞ gibi önemli kurumlar çeşitli kadrolarda istihdam sağlamak üzere yeni ilanlarını yayımladı. Adaylar, başvuru şartları ve alım yapılacak pozisyonları yakından takip ediyor. Peki, hangi kurum hangi kadro için personel alımı yapacak? İşte, 2025 Kamu personel alımı ilanları...

KAMU PERSONLE ALIMI İLANLARI 2025 | Hangi kadrolara kamu personel alımı yapılacak? Türkşeker, TCDD, TEİAŞ...

Kamuya personel alımı ilanları Resmi Gazete ve ilgili kurumların internet siteleri üzerinden yayımlanmaya devam ediyor. 2025 yılında pek çok kamu kurumu yeni personel alımı planını duyurdu. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan TEİAŞ'a kadar farklı alanlarda alım yapılıyor. Peki, hangi kadrolara başvuru yapılabilecek, kontenjanlar ve şartlar neler?

KAMU PERSONLE ALIMI İLANLARI 2025 | Hangi kadrolara kamu personel alımı yapılacak? Türkşeker, TCDD, TEİAŞ...

KAMU PERSONEL ALIMI 2025 İLANLARI

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı kamu personeli alım ilanları yayında!

İşte, 2025 kamu personel alımı ilanları ve başvuru koşulları;

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KAMU PERSONLE ALIMI İLANLARI 2025 | Hangi kadrolara kamu personel alımı yapılacak? Türkşeker, TCDD, TEİAŞ...

TÜRKŞEKER 1685 İŞÇİ ALACAK!

İşçi alımı için başvurular, 14-18 Nisan tarihlerinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirilecek.

İşçilerin istihdam edileceği iller arasında Ankara, Ağrı, Burdur, Elazığ, Eskişehir, Kars, Kastamonu, Malatya ve Yozgat yer alıyor.

KAMU PERSONLE ALIMI İLANLARI 2025 | Hangi kadrolara kamu personel alımı yapılacak? Türkşeker, TCDD, TEİAŞ...

KÜLTÜR TURİZM BAKANLIĞI 127 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 127 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvurular 25 Nisan tarihinde sona erecek.

KAMU PERSONLE ALIMI İLANLARI 2025 | Hangi kadrolara kamu personel alımı yapılacak? Türkşeker, TCDD, TEİAŞ...

TEİAŞ 435 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 435 sürekli işçi alımı yapacak.

Başvurular 21 Nisan tarihinde başlayacak 25 Nisan tarihinde sona erecek.