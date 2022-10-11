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Kan donduran detaylar ortaya çıktı: Büşra Kabataş'ı merdivenlerde bıçaklayıp yatağında yakmış!
Giriş Tarihi: 11.10.2022 10:44
Güncelleme Tarihi: 11.10.2022
10:49
Kan donduran detaylar ortaya çıktı: Büşra Kabataş'ı merdivenlerde bıçaklayıp yatağında yakmış!
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Taner Yaylacı'nın (29), lise öğrencisi Büşra Kabataş'ı (15) işkence ederek öldürdüğü tespit edildi. Evin önünde bekleyen Yaylacı'nın, okula gitmek için kapıda ayakkabılarını giyen Kabataş'ı görüp, yakaladığı ardından odasına götürerek bıçakla yaraladıktan sonra boğduğu, yorgan örterek getirdiği yanıcı maddeyi üzerine döküp, yaktığı öğrenildi.