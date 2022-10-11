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Giriş Tarihi: 11.10.2022 10:44 Güncelleme Tarihi: 11.10.2022 10:49

Kan donduran detaylar ortaya çıktı: Büşra Kabataş'ı merdivenlerde bıçaklayıp yatağında yakmış!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Taner Yaylacı'nın (29), lise öğrencisi Büşra Kabataş'ı (15) işkence ederek öldürdüğü tespit edildi. Evin önünde bekleyen Yaylacı'nın, okula gitmek için kapıda ayakkabılarını giyen Kabataş'ı görüp, yakaladığı ardından odasına götürerek bıçakla yaraladıktan sonra boğduğu, yorgan örterek getirdiği yanıcı maddeyi üzerine döküp, yaktığı öğrenildi.

Kan donduran detaylar ortaya çıktı: Büşra Kabataş’ı merdivenlerde bıçaklayıp yatağında yakmış!

GENÇ KIZIN SAÇLARINI KESMİŞ

Olay yeri inceleme raporunda ise Kabataş'ın vücudunda 20'den fazla bıçak yarası olduğu, Yaylacı'nın yangını çıkarmadan önce genç kızın saçlarını kestiği belirtildi.

Kan donduran detaylar ortaya çıktı: Büşra Kabataş’ı merdivenlerde bıçaklayıp yatağında yakmış!

TOPRAĞA VERİLDİ

Mustafapaşa Mahallesi'nde 3 katlı binanın 2'nci katındaki evde, 8 Ekim'de yangın çıktı. Daireden yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Yangını söndüren itfaiye erleri, Büşra Kabataş'ın cansız bedeniyle karşılaştı. İnceleme sonrası Kabataş'ın cesedi, otopsi için morga götürüldü. Gebze Atatürk Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi olan Kabataş'ın cenazesi, önceki gün gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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Kan donduran detaylar ortaya çıktı: Büşra Kabataş’ı merdivenlerde bıçaklayıp yatağında yakmış!

Olayın ardından polis, geniş çaplı soruşturma başlattı. Delillerden yola çıkan ekipler, cinayet olabileceği ihtimali üzerinde durdu. Ekipler, yangının, Büşra Kabataş'ın öldürülmesinin ardından delilleri karartmak için çıkarıldığını tespit etti. Polis, Kabataş'ı öldüren kişinin, anne Aylin Çetin'e platonik aşk besleyen Taner Yaylacı olduğunu belirledi.

Kan donduran detaylar ortaya çıktı: Büşra Kabataş’ı merdivenlerde bıçaklayıp yatağında yakmış!

TUTUKLANDI:

Kaçma hazırlığındaki Yaylacı, olaydan sonra Tokat'a gitmeye çalışırken yakalandı. Gözaltına alınan Yaylacı, 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçlamasıyla sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kan donduran detaylar ortaya çıktı: Büşra Kabataş’ı merdivenlerde bıçaklayıp yatağında yakmış!

SAÇLARINI KESMİŞ

Polisin yaptığı incelemede; Taner Yaylacı'nın, olay yerine yanıcı madde, çamaşır ipi, koli bandı ve elektroşok cihazı ile geldiği belirlendi. Polis, Yaylacı'nın uzun süre evin önünde gözlem yaptığını tespit etti. Taner Yaylacı'nın, Aylin Çetin'i öldürmek için geldiği ancak burada karşılaştığı Büşra Kabataş'ı öldürdüğü belirtildi.

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