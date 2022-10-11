Kan donduran detaylar ortaya çıktı: Büşra Kabataş’ı merdivenlerde bıçaklayıp yatağında yakmış!

SAÇLARINI KESMİŞ



Polisin yaptığı incelemede; Taner Yaylacı'nın, olay yerine yanıcı madde, çamaşır ipi, koli bandı ve elektroşok cihazı ile geldiği belirlendi. Polis, Yaylacı'nın uzun süre evin önünde gözlem yaptığını tespit etti. Taner Yaylacı'nın, Aylin Çetin'i öldürmek için geldiği ancak burada karşılaştığı Büşra Kabataş'ı öldürdüğü belirtildi.

