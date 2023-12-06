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Kan şekerini dengelemenin sırrıymış meğer! İnsülin direnci bitirip, diyabeti önlüyor: Yeşil çaya damlatın ve...
Giriş Tarihi: 06.12.2023 16:43
Güncelleme Tarihi: 06.12.2023
16:49
Kan şekerini dengelemenin sırrıymış meğer! İnsülin direnci bitirip, diyabeti önlüyor: Yeşil çaya damlatın ve...
Diyabet, halk sağlığı sorunları arasında en çok öne çıkan problemlerden biri. İlerleyen aşamalarda hayatı tehdit eden ve amputasyona neden olan sonuçlar ortaya çıkarabilirler. Günlük yaşamı düzenlemek, düzenli beslenmek ve lif oranı yüksek gıdalar tüketmek önemlidi. Bu besinler, kan şekerini yavaş yavaş yükselterek ve düşürerek kan şekeri dengesini korumaya yardımcı olur. Fakat bazı içecekler de kan şekerinde düzenlemeyi kolaylaştırabilir.