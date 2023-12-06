Kan şekerini dengelemenin sırrıymış meğer! İnsülin direnci bitirip, diyabeti önlüyor: Yeşil çaya damlatın ve...

Kan şekerini dengelemek için günlük yaşam planlarınızı dengelemek büyük önem taşır. Diyabet, özellikle beslenme tercihlerinizi düzenlemek büyük önem taşır. Aşağıda verilen içecek alternatifleri, bir tedavi yöntemi olmadığı gibi yalnızca önerilerdir. Diyabetle mücadele için öncelikle mutlaka doktorunuza danışmalı, tedavi planınıza uygun hareket etmelisiniz. İşte kan şekerinde düzenleme sağlayabilecek o içecek karışımları...