Giriş Tarihi: 23.11.2025 21:26 Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 21:27

Kanada'nın resmi para birimi nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Kanada'nın resmi para birimi nedir? sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte 100 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan boks tarihinin en hızlı nakavt süresi kaç saniyedir? Kanada'nın resmi para birimi nedir? sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte sorunun cevabı haberin devamında…

SORU: Kanada'nın resmi para birimi nedir?

CEVAP: Kanada Doları

