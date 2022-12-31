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Haberler Yaşam Kanal D yayın akışı! 31 Aralık Kanal D yılbaşı yayın akışı programı ile bu akşam hangi diziler ve filmler var?
Giriş Tarihi: 31.12.2022 16:18 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 16:19

Kanal D yayın akışı! 31 Aralık Kanal D yılbaşı yayın akışı programı ile bu akşam hangi diziler ve filmler var?

Kanal D yayın akışı yılbaşı gecesini TV karşısında geçirmeye hazırlananlar tarafından inceleniyor. Kanal D yılbaşı programı 2023 özel yayını için araştırmalar hız kazanırken, pek çok kişi bu akşam hangi diziler ve filmler var sorusuna yanıt arıyor. 31 Aralık Kanal D yılbaşı yayın akışı programı ile televizyonda hangi program, dizi ve filmlerin olduğu duyuruldu. Ünlü isimlerin boy göstereceği yılbaşı özel programların, dizilerin özel bölümlerinin ve filmlerin yayınlanacağı saatler de belli oldu. İşte 31 Aralık Kanal D yayın akışı ile yılbaşı programları…

Kanal D yayın akışı! 31 Aralık Kanal D yılbaşı yayın akışı programı ile bu akşam hangi diziler ve filmler var?

Kanal D yılbaşı yayın akışı ile bu akşam ekrana gelecek yılbaşı programları, diziler ve filmler duyuruldu. Bu akşam pek çok kanalda, ünlü isimlerin sevilen şarkılarını seslendireceği eğlence programları evlere konuk olacak. Bazı dizilerse yılbaşı özel bölümleriyle izleyicinin karşısına çıkacak. Peki, bu akşam Kanal D'de hangi diziler ve filmler var? İşte 31 Aralık Kanal D yayın akışı ile Kanal D yılbaşı yayın akışı programı…

Kanal D yayın akışı! 31 Aralık Kanal D yılbaşı yayın akışı programı ile bu akşam hangi diziler ve filmler var?

31 Aralık 2022 KANAL D YILBAŞI YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem TEKRAR

09:45 Magazin D Cumartesi YENİ BÖLÜM

13:00 Arda'nın Mutfağı YENİ BÖLÜM

14:00 O Kız TEKRAR

16:15 Camdaki Kız TEKRAR

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Kanal D yayın akışı! 31 Aralık Kanal D yılbaşı yayın akışı programı ile bu akşam hangi diziler ve filmler var?

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu CANLI

20:00 Şarkılar Bizi Söyler YENİ BÖLÜM

01:00 O Kız

02:50 Sinema

04:50 Müzik Arası

05:30 Kavak Yelleri TEKRAR

Kanal D yayın akışı! 31 Aralık Kanal D yılbaşı yayın akışı programı ile bu akşam hangi diziler ve filmler var?

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YILBAŞI KONUKLARI KİMLER?

Şarkılar Bizi Söyler'in 31 Aralık Cumartesi yayınlanacak olan yeni bölümünde "Yılbaşı Gazinosu" konseptiyle şarkılar söylenecek.

Kanal D yayın akışı! 31 Aralık Kanal D yılbaşı yayın akışı programı ile bu akşam hangi diziler ve filmler var?

31 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanacak olan yeni bölümün konukları Uğur Aslan, Nükhet Duru, Ümit Besen, Berkay, Fatih Ürek, Koray Avcı, Arif Susam, Bülent Serttaş, Safiye Soyman, Berdan Mardini ve Tanyeli oluyor.

Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'da Kanal D'de!

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