Haberler
Yaşam
REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2025: Farklı, anlamlı,hadisli ve dualı Kandil ve mesajları ve sözleri!
Giriş Tarihi: 25.12.2025 18:45
REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2025: Farklı, anlamlı,hadisli ve dualı Kandil ve mesajları ve sözleri!
Regaip Kandili, 25 Aralık Perşembe gecesi idrak ediliyor. Üç Ayların ilk müjdecisi olan bu anlamlı gecede yılın son kandili idrak edilecek. Ellerin semaya yükseldiği, dua kapılarının aralandığı ve müslümanların hoşgörüyle geçireceği kandil içi en güzel, duygu yüklü, dualı ve hadisli Regaip Kandili mesajları ve sözleri paylaşılıyor.