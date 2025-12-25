REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2025: Farklı, anlamlı,hadisli ve dualı Kandil ve mesajları ve sözleri!

REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2025

Ya Rab! Bizi dosdoğru bir yola ilet, senin çizmiş olduğun istkamette ilerlet, niyetlerimizi ihlaslı eyle ve bize lütfettiğin güzelliklerde bereket ihsan eyle. Bu mübarek kandil gününde dualarımızı kabul eyle. Amin...

Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi duaların da hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle. Kandiliniz mübarek olsun.

Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak gibi yağdığı bu gecede dualarınızın kabul olması dileğiyle... Kandiliniz mübarek olsun!