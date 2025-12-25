Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2025: Farklı, anlamlı,hadisli ve dualı Kandil ve mesajları ve sözleri!
Giriş Tarihi: 25.12.2025 18:45

Regaip Kandili, 25 Aralık Perşembe gecesi idrak ediliyor. Üç Ayların ilk müjdecisi olan bu anlamlı gecede yılın son kandili idrak edilecek. Ellerin semaya yükseldiği, dua kapılarının aralandığı ve müslümanların hoşgörüyle geçireceği kandil içi en güzel, duygu yüklü, dualı ve hadisli Regaip Kandili mesajları ve sözleri paylaşılıyor.

Regaip Kandili, İslam'daki beş mübarek kandil gecesinden biridir. Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece idrak edilir. Bu gecede sevdiklerine "Hayırlı Kandiller" demek isteyenler aynı zamanda Facebook, Instagram, WhatsApp üzerinden çeşitli görseller paylaşıyor. İşte, en yeni Regaip Kandili mesajları...

REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2025

Ya Rab! Bizi dosdoğru bir yola ilet, senin çizmiş olduğun istkamette ilerlet, niyetlerimizi ihlaslı eyle ve bize lütfettiğin güzelliklerde bereket ihsan eyle. Bu mübarek kandil gününde dualarımızı kabul eyle. Amin...

Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi duaların da hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle. Kandiliniz mübarek olsun.

Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak gibi yağdığı bu gecede dualarınızın kabul olması dileğiyle... Kandiliniz mübarek olsun!

Ya Rab! Bizi dosdoğru bir yola ilet, senin çizmiş olduğun istkamette ilerlet, niyetlerimizi ihlaslı eyle ve bize lütfettiğin güzelliklerde bereket ihsan eyle. Bu mübarek kandil gününde dualarımızı kabul eyle. Amin...

Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi duaların da hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle. Kandiliniz mübarek olsun.

Kim iyilik yaparak kendini Allah'a teslim ederse şüphesiz ki en sağlam kapıya tutunmuştur. İşlerin sonu ancak Allah'a varır. Kandiliniz mübarek olsun.

Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandilin mübarek olsun.

Günler bize dostların güzelliği ile geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Regaip Kandiliniz Mübarek Olsun

Bugün ettiğiniz bütün dualar göklere yükselip, tek tek kabul olup üzerinize sağanak gibi yağsın inşallah. Regaip kandiliniz mübarek olsun.

Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun.

Regaip Kandili; affın, rahmetin ve umudun gecesidir. Tüm dualarınız kabul olsun.

Gönüllerin arındığı, niyetlerin tazelendiği bu mübarek gecede hayırlar sizinle olsun.

Bu gece edilen dualar yarınlara umut olsun. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Regaip Kandili'nin manevi ikliminin; birlik, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum. Hayırlı kandiller.

KISA KANDİL MESAJLARI

Bu mübarek gece, kalbinizdeki sessiz dualara cevap olsun. Regaip Kandiliniz hayırlara vesile olsun.

Regaip Kandili'nde edilen her dua, hayatınıza hayır ve kolaylık getirsin.

Rahmet ve mağfiret kapılarının ardına kadar açıldığı bu mübarek gecede, milletimizin ve tüm İslam âleminin Regaip Kandili'ni tebrik ediyor; birlik, beraberlik ve hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum.

DUALI KANDİL MESAJLARI

Regaip Kandili'nin, yalnızca kalplere değil tüm insanlığa barış, huzur ve hikmet getirmesini temenni ederim. Hayırlı kandiller.

İslam âleminin Regaip Kandili mübarek olsun. Bu mübarek gecenin hayırlı gelişmelere vesile olmasını dileriz.

Karanlığın ortasına düşen bir umut gibi, gönüllere ışık oldun. Baharın müjdesiyle gelen Regaip Kandili'niz mübarek olsun.

RESİMLİ KANDİL MESAJLARI

Rabbim bu mübarek gecede ailemize sağlık, sabır ve huzur versin. Kandilimiz mübarek olsun.

Regaip Kandili'nin manevi bereketi ailemizin üzerinde olsun.

"Kim Receb ayında, takva üzere bir gün oruç tutarsa, oruç tutulan günler dile gelip 'Ya Rabbi, onu mağfiret et' derler." (Ebu Muhammed) Allah, sizi hayırlı kullarından eylesin.

Ya Rabbi; bu mübarek gecede geçmişimizi affınla temizle, geleceğimizi hayırla güzelleştir. Regaip Kandilimiz mübarek olsun.

"Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez. Regaib Gecesi, Şabanın 15. gecesi, Cuma, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gecesi." (İbn-i Asakir) Rabbim dualarınızı kabul etsin.