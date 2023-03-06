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Haberler Yaşam Kandil Simidi Tarifi: Berat Kandili için mahlepsiz ve mahlepli kıyır kıyır kandil simidi nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Giriş Tarihi: 06.03.2023 12:07 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 12:11

Kandil Simidi Tarifi: Berat Kandili için mahlepsiz ve mahlepli kıyır kıyır kandil simidi nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Mübarek üç ayların ikincisi Şaban ayının 15.gecesi olan Berat Kandilini sevdikleriyle beraber geçirip ikram etmek isteyenler kandil simidi tarifi için araştırma yapmaya başladı. Özellikle kandil günlerinde yapımı merak edilen kandil simidinin mahlepli ve mahlepsiz olarak iki çeşidi var. Peki Kandil Simidi nasıl yapılır? Berat Kandili için mahlepsiz ve mahlepli kandil simidi malzemeleri neler? İşte Kandil Simidi tarifi ile ilgili detaylar…

Kandil Simidi Tarifi: Berat Kandili için mahlepsiz ve mahlepli kıyır kıyır kandil simidi nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Ramazan ayından önce geçirdiğimiz mübarek gecelerden biri olan Berat Kandili'nde kandil simidi yapımı merak ediliyor. Kandil gecesini ibadetle geçirmenin yanında ailesiyle güzel vakit geçirmek isteyenler ikramda bulunmak için kandil simidi tarifi araştırması yapıyor. Peki Kandil Simidi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte mahlepsiz ve mahlepli Kandil Simidi tarifi…

Kandil Simidi Tarifi: Berat Kandili için mahlepsiz ve mahlepli kıyır kıyır kandil simidi nasıl yapılır, malzemeleri neler?

KANDİL SİMİDİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

150 gram tereyağı (oda ısısında bekletilmiş) (10 yemek kaşığı)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı elma sirkesi

5 yemek kaşığı su

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 yemek kaşığı mahlep

4 su bardağı un

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

¼ çay bardağı pekmez

1 çay bardağı su

4 yemek kaşığı susam

4 yemek kaşığı çörek otu

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Kandil Simidi Tarifi: Berat Kandili için mahlepsiz ve mahlepli kıyır kıyır kandil simidi nasıl yapılır, malzemeleri neler?

KANDİL SİMİDİ TARİFİ NASIL YAPILIR?

Derin bir kabın içerisine tereyağ, sıvıyağ, yumurta, su, tuz, şeker, kabartma tozu, sirke, ve mahlebi koyup güzelce karıştırın.

Daha sonra, unu azar azar ekleyerek hamurunuzu güzelce karıştırarak yoğurun.

Hamurunuz hazır olunca elinizle ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve elinizle ya da tezgahın üzerinde yuvarlayarak rulo şekli verin.

Sonra, uçlarını birleştirip çember şekli verin.

Susamlı hazırlamak istediğiniz simitler için hamuru önce su pekmez karışımına batırın.

Sonra susam dolu bir tabağın üzerinde her iki tarafını da susama bulayın ve tepsiye dizin.

Çörek otlu kandil simitleri için çember şekli verdiğiniz hamurları tepsiye dizip üzerlerine pekmez ile karıştırdığınız yumurta sarısını sürüp çatalla üzerinden geçin ve üzerine dileğiniz kadar çörek otu serpin.

Kandil simitlerini önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Her fırının pişirme süresi farklı olabileceği için simitleri pişerken kontrol edebilirsiniz. Afiyet olsun…

Kandil Simidi Tarifi: Berat Kandili için mahlepsiz ve mahlepli kıyır kıyır kandil simidi nasıl yapılır, malzemeleri neler?

MAHLEPSİZ KANDİL SİMİDİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 adet yumurta sarısı

2 çorba kaşığı yoğurt

2 çorba kaşığı üzüm sirkesi

1. 5 çorba kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

125 gram margarin

Yarım çay bardağı sıvı yağ

2 çay kaşığı kabartma tozu

3 su bardağı un

Üzeri için;

1 yumurta beyazı

Susam

Çörek otu

Kandil Simidi Tarifi: Berat Kandili için mahlepsiz ve mahlepli kıyır kıyır kandil simidi nasıl yapılır, malzemeleri neler?

MAHLEPSİZ KANDİL SİMİDİ TARİFİ NASIL YAPILIR?

Oda sıcaklığındaki margarin sıvı yağ sirke yoğurt tuz şeker yumurta sarısı karıştırılır ardından un ve kabartma tozu eklenir.

Kulak memesi kıvamına gelindiğinde ceviz büyüklüğünde hamur alınır elle açılıp çay bardağı ile kesilir ortasını da şişe kapağı ile keseriz.

Ardından yumurta beyazına ve susama bularız 180 derece de 20 dakika pişiririz.

Tarifin yapımında elma veya üzüm sirkesi kullanabilirsiniz. Ekleyeceğiniz sirke simitlerin kıyır kıyır olmasını sağlar ve pişen simitlerden kesinlikle sirke kokusu almazsınız.

Hamur malzemelerinin oda sıcaklığında olmasına özen göstermelisiniz.

Unu yavaş yavaş ekleyerek hamuru daha kolay yoğurabilirsiniz.

Afiyet olsun…

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