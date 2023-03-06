Haberler Yaşam Kandil Simidi Tarifi: Berat Kandili için mahlepsiz ve mahlepli kıyır kıyır kandil simidi nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Giriş Tarihi: 06.03.2023 12:07 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 12:11

Mübarek üç ayların ikincisi Şaban ayının 15.gecesi olan Berat Kandilini sevdikleriyle beraber geçirip ikram etmek isteyenler kandil simidi tarifi için araştırma yapmaya başladı. Özellikle kandil günlerinde yapımı merak edilen kandil simidinin mahlepli ve mahlepsiz olarak iki çeşidi var. Peki Kandil Simidi nasıl yapılır? Berat Kandili için mahlepsiz ve mahlepli kandil simidi malzemeleri neler? İşte Kandil Simidi tarifi ile ilgili detaylar…