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Kanlı ay tutulması geliyor! 2025 Mart kanlı ay tutulması ne zaman, saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi?
Giriş Tarihi: 12.03.2025 15:43
Güncelleme Tarihi: 12.03.2025
15:49
Kanlı ay tutulması geliyor! 2025 Mart kanlı ay tutulması ne zaman, saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi?
Kanlı ay tutulması için geri sayım başladı. Bu hafta gerçekleşecek gökyüzü olayında görsel şöleni izlemek isteyenler havanın açık olduğu noktaları tercih ediyor. Öte yandan astroloji ilgilileri burçlara etkisini yakın takibe aldı. Peki; 2025 Mart kanlı ay tutulması ne zaman, saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi? İşte, o tarih!