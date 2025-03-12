Kanlı ay tutulması geliyor! 2025 Mart kanlı ay tutulması ne zaman, saat kaçta, Türkiye’den görülecek mi?

Kanlı ay tutulması etkileri şimdiden izlenmeye başladı. Bilim insanları, fotoğrafçılar, astrologlar gibi çeşitli alanlardaki insanlar bu gökyüzü olayını izlemek için tarihini takip ediyor. Peki; 2025 Mart kanlı ay tutulması ne zaman, saat kaçta, Türkiye'den izlenecek mi?