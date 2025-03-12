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Haberler Yaşam Kanlı ay tutulması geliyor! 2025 Mart kanlı ay tutulması ne zaman, saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi?
Giriş Tarihi: 12.03.2025 15:43 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 15:49

Kanlı ay tutulması geliyor! 2025 Mart kanlı ay tutulması ne zaman, saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi?

Kanlı ay tutulması için geri sayım başladı. Bu hafta gerçekleşecek gökyüzü olayında görsel şöleni izlemek isteyenler havanın açık olduğu noktaları tercih ediyor. Öte yandan astroloji ilgilileri burçlara etkisini yakın takibe aldı. Peki; 2025 Mart kanlı ay tutulması ne zaman, saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi? İşte, o tarih!

Kanlı ay tutulması geliyor! 2025 Mart kanlı ay tutulması ne zaman, saat kaçta, Türkiye’den görülecek mi?

Kanlı ay tutulması etkileri şimdiden izlenmeye başladı. Bilim insanları, fotoğrafçılar, astrologlar gibi çeşitli alanlardaki insanlar bu gökyüzü olayını izlemek için tarihini takip ediyor. Peki; 2025 Mart kanlı ay tutulması ne zaman, saat kaçta, Türkiye'den izlenecek mi?

Kanlı ay tutulması geliyor! 2025 Mart kanlı ay tutulması ne zaman, saat kaçta, Türkiye’den görülecek mi?

KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN?

Kanlı olarak gerçekleşecek ay tutulması 13 Mart tarihinden 14 Mart tarihine kadar gece boyu gerçekleşecek.

Tam tutulma olmasıyla nedeniyle kızıl bir renge bürünecek ay, kanlı olarak isimlendiriliyor.

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Kanlı ay tutulması geliyor! 2025 Mart kanlı ay tutulması ne zaman, saat kaçta, Türkiye’den görülecek mi?

AY TUTULMASI TÜRKİYEDEN GÖRÜLECEK Mİ?

Türkiye ay tutulmasını gözlemleyemeyecek ülkeler arasında. Gökyüzü olayı Kuzey ve Güney Amerika'dan en iyi görüş açısına sahip olacak.

Kanlı ay tutulması geliyor! 2025 Mart kanlı ay tutulması ne zaman, saat kaçta, Türkiye’den görülecek mi?

AY TUTULMASI NEDİR VE NASIL OLUŞUR?

Ay, kendi yörüngesinde dolanırken, kimi zaman Dünya'nın gölgesine girer. Buna Ay tutulması denir. Ay tutulması, dolunay zamanında ve Ay'ın düğüm noktalarına yakın olması durumunda meydana gelir.

Kanlı ay tutulması geliyor! 2025 Mart kanlı ay tutulması ne zaman, saat kaçta, Türkiye’den görülecek mi?

Ay'ın, Dünya'nın gölgesine girmesi ile Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybetmesi sonucunda görülür. Güneş, karşı düğüm noktasında veya ona yakın olmalıdır. Bu şartlar altında Dünya'nın gölgesi Ay'a düşer.