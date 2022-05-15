Kanlı Ay tutulmasına sayılı saatler kaldı. Heyecanla beklenen 2022 yılının ilk Ay tutulması Mayıs ayının ikinci haftası gerçekleşecek. Akrep burcunda gerçekleşecek olan tutulmanın etkileri hem göksel olaylarla hem de astrolojik olaylarla ilgilenenlerin yakın takibinde bulunuyor. Astrologlara göre; sabit burçları daha fazla etkileyecek olan bu tutulma farklı ve sıra dışı olayları da beraberinde getirecek. Peki; Kanlı Ay tutulması nedir, nasıl oluşur? Ay tutulması ne zaman gerçekleşecek, saat kaçta? Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi ve etkileri nelerdir? İşte yanıtı!