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Haberler Yaşam Kanlı Ay tutulması ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek? Ay tutulması Türkiye’den izlenecek mi, etkileri nelerdir?
Giriş Tarihi: 15.05.2022 11:22 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022 11:22

Kanlı Ay tutulması ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek? Ay tutulması Türkiye’den izlenecek mi, etkileri nelerdir?

Kanlı Ay tutulmasına sayılı saatler kaldı. Heyecanla beklenen 2022 yılının ilk Ay tutulması Mayıs ayının ikinci haftası gerçekleşecek. Akrep burcunda gerçekleşecek olan tutulmanın etkileri hem göksel olaylarla hem de astrolojik olaylarla ilgilenenlerin yakın takibinde bulunuyor. Astrologlara göre; sabit burçları daha fazla etkileyecek olan bu tutulma farklı ve sıra dışı olayları da beraberinde getirecek. Peki; Kanlı Ay tutulması nedir, nasıl oluşur? Ay tutulması ne zaman gerçekleşecek, saat kaçta? Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi ve etkileri nelerdir? İşte yanıtı!

Kanlı Ay tutulması ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek? Ay tutulması Türkiye’den izlenecek mi, etkileri nelerdir?

Ay tutulmasına sayılı saatler kala milyonlarca kişi "Kanlı Ay tutulması ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek? Ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi, etkileri nelerdir?" sorularına yanıt aramaya başladı. Kanlı Ay Tutulması yalnızca Ay'ın Dolunay evresinde ve Ay Tutulması sırasında yaşanmaktadır. 2022 yılının ilk Ay tutulması olarak bilinen Ay tutulması büyük değişimleri beraberinde getirecek.

AY TUTULMASI NASIL OLUR?

Ay, Dünya'nın gölgesine girerek, Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybeder ve bu olayın sonucunda da Ay Tutulması meydana gelir.

Bu şartlar sağlandığında Dünya'nın gölgesi Ay yüzerine düşer. Bu 42 milyar kilometreye uzanan gölge konisi Ay'ın uzaklığından yaklaşık 8800 kilometre daha geniştir. Ay, saatte 3456 kilometre hareket ettiği için ortalama Ay tutulmasının zamanı yaklaşık 40 dakika ile 1 saat arasında değişir.

Ay tutulması, yeryüzünden Ay'ın ufuk çizgisinin üzerine olduğu herhangi bir bölgesinden gözlenebilmektedir. Ay'a karşı olan Dünya yüzeyine çarpan Güneş ışınları Dünya'nın atmosferinde kırıldığından dolayı, Ay tutulmasında, Ay tamamen kaybolmaz ve Dünya'nın gölgesi kırmızı renkte görülür. Bu güçsüz ışık kalıntıları görünürlüğü mahallî atmosferik şartlara bağlı olarak Ay'ı tuhaf bir bakır renginde ortaya çıkarır. Bunun sonucunda Ay tutulması olur.

Kanlı Ay tutulması ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek? Ay tutulması Türkiye’den izlenecek mi, etkileri nelerdir?

KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK, SAAT KAÇTA?

Heyecanla beklenen 2022 yılının ilk ay tutulması 16 Mayıs tarihinde gerçekleşecek. "Kanlı Ay Tutulması" olarak da bilinen tutulma burçları da büyük oranda etkileyecek.

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Kanlı Ay tutulması ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek? Ay tutulması Türkiye’den izlenecek mi, etkileri nelerdir?

Akrep burcunda gerçekleşecek olan bu tutulmanın etkisi 6 ay sürecek. 6 ay boyunca hayatımızda birçok şeyin bitişine tanık olabiliriz. Sabit burçları daha fazla etkileyecek olan bu tutulma, bakış açımızı değiştirmemize olanak sağlayacak.

Kanlı Ay tutulması ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek? Ay tutulması Türkiye’den izlenecek mi, etkileri nelerdir?

Farklı olayları hayatımıza getirecek sert bir tutulma bizi beklerken, 15-16 Mayıs tarihleri herkes için zor geçebilir.

KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

Kanlı Ay Tutulması Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlıkta bırakması ile tam Ay Tutulması'nın yaşandığı zaman gerçekleşir ve bu sebeple Ay kırmızı renk görünür. Normalde Ay, Dünya etrafındaki turunu yaklaşık 27 günde tamamlar ve 29.5 gün içinde de döngüsünü gerçekleştirir. "Kanlı Ay" sadece Ay'ın Dolunay evresinde ve Ay Tutulması sırasında gerçekleşebilir.

Kanlı Ay tutulması ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek? Ay tutulması Türkiye’den izlenecek mi, etkileri nelerdir?

BURÇLARA ETKİLERİ

Ancak Mayıs ayında gerçekleşecek olan Ay Tutulması'nın geçişi oldukça sert olacak ve Akrep burcunun tehlikeli yüzünü göreceğiz.

Burçlara göre etkileri farklılık gösterirken, bu tutulmanın tam tarihi ve Türkiye'den görülüp görülmeyeceği merak ediliyor.

Oldukça önemli olan ve 2023 yılına kadar sürmesi beklenen Akrep - Boğa aksındaki tutulmaların etkisi herkesi sarıp sarmalayacak.

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