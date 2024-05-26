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Kanserli hastaya cinsel istismar davasında yeni gelişme: Kadın hakimden dikkat çeken itiraz!
Giriş Tarihi: 26.05.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 26.05.2024
11:04
Kanserli hastaya cinsel istismar davasında yeni gelişme: Kadın hakimden dikkat çeken itiraz!
İzmir'de yoğun bakım hemşiresi Emre Kale, ileri derece kanser hastası 63 yaşındaki N.C.'yi istismar etti. Talihsiz kadın olaydan 1 hafta sonra hayatını kaybederken ailesi hukuk mücadelesi verdi. 40,5 yıl hapsi istenen hemşireye iyi hal indirimi ile 25 yıl ceza verilirken kadın hakimin karara itirazı dikkat çekti.