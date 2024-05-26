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Haberler Yaşam Kanserli hastaya cinsel istismar davasında yeni gelişme: Kadın hakimden dikkat çeken itiraz!
Giriş Tarihi: 26.05.2024 11:04 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024 11:04

Kanserli hastaya cinsel istismar davasında yeni gelişme: Kadın hakimden dikkat çeken itiraz!

İzmir'de yoğun bakım hemşiresi Emre Kale, ileri derece kanser hastası 63 yaşındaki N.C.'yi istismar etti. Talihsiz kadın olaydan 1 hafta sonra hayatını kaybederken ailesi hukuk mücadelesi verdi. 40,5 yıl hapsi istenen hemşireye iyi hal indirimi ile 25 yıl ceza verilirken kadın hakimin karara itirazı dikkat çekti.

DHA
Kanserli hastaya cinsel istismar davasında yeni gelişme: Kadın hakimden dikkat çeken itiraz!

Mide bulandıran olay 2023'ün nisan ayında İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yaşandı. 63 yaşındaki akciğer kanseri N.C., 24 Nisan 2023'te, EÜ Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı. Durumu kötüleşen N.C.'nin 5 Mayıs'tan itibaren bilinci kapandı. İddiaya göre, N.C., Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Yoğun Bakım Ünitesi'nde yatarken, 17 Mayıs'ta hastanede hemşire olarak görev yapan Emre Kale'nin cinsel saldırısına uğradı.

Kanserli hastaya cinsel istismar davasında yeni gelişme: Kadın hakimden dikkat çeken itiraz!

DURUMU BAŞKA BİR HEMŞİRE FARK ETTİ

N.C.'nin yattığı odaya ilaç almak için giren hemşirelerden E.E. ise yaşanan olayı görüp, durumu üstlerine bildirdi. Yoğun bakım ünitesindeki güvenlik kameralarını izleyen güvenlik personeli, olayı kameradan tespit etti ve görüntülerle birlikte polise şikayette bulunuldu. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, şüpheli Kale'yi, Bayraklı ilçesinde bir mekanda eşiyle yemek yerken gözaltına aldı. Emniyette güvenlik kayıtları izletilen şüpheli, "Hastaya vermiş olduğum ilaçlar, kendi elektronik sisteminde bulunan ilaçlar, görüntülerin devamı için söyleyecek herhangi bir şeyim yoktur" dedi. Emniyetteki ifadelerin ardından Kale, sevk edildiği mahkemede tutuklandı, N.C. de olaydan bir süre sonra hayatını kaybetti.

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Kanserli hastaya cinsel istismar davasında yeni gelişme: Kadın hakimden dikkat çeken itiraz!

40,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Olayla ilgili soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede savcı, Kale'nin aynı hastanede, aynı birimde bulunan, beden ve ruh bakımdan kendisini savunamayacak durumda olan mağdura kamu görevinin ve hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle nitelikli cinsel saldırıda bulunduğuna vurgu yaptı. Kale'nin mağdura tedavi kapsamında verilmeyen ilacı vererek, uyuşturucu temin ettiği de iddianamede yer buldu. Alınan ifadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, Kale hakkında, 'kamu görevini kötüye kullanarak beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı cinsel saldırı' ve 'uyuşturucu ve uyarıcı madde temin etme' suçundan toplam 40,5 yıla kadar hapis cezası isteminde bulundu. İddianame, İzmir 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Kanserli hastaya cinsel istismar davasında yeni gelişme: Kadın hakimden dikkat çeken itiraz!

"CİNSEL ORGANIMI ÇIKARDIM, 2-3 DAKİKA…"

Davanın geçen yıl 1 Aralık'taki duruşmasında savunmasını yapan sanık Kale olayı anlatarak, "Böyle bir utanç verici olaydan ötürü anıldığım için çok üzgünüm. Psikolojik ve ailevi sıkıntılarım vardı. Sıkıntılı bir ruh hali içerisindeydim. Evliyim, olay sırasında herhangi bir cinsel açlığım söz konusu değildi. Sadece sıkıntılı bir ruh haliyle hareket ettim ve bazen ne yaptığımı hatırlamıyorum. Mağdur hasta yoğun bakımda yatıyordu, yarı baygındı. Tedavi nedeniyle kendisine 3-4 gündür morfin veriliyordu. Hidromorfin denilen ilacı mağdura damar yolu ile ben verdim. Bu ilacı servisten temin ettim. Olaydan ne kadar önce verdiğimi hatırlamıyorum. Cinsel organımı çıkardım ve 2-3 dakika öyle durdum. Hem pişmanlık hem de bir görgü tanığının içeri girmesiyle vazgeçtim. Başka bir şey yapmadım" ifadelerini kullandı.

Kanserli hastaya cinsel istismar davasında yeni gelişme: Kadın hakimden dikkat çeken itiraz!

KARAR İSTİNAFA TAŞINDI

Davanın 26 Nisan'da görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Kale'nin yanı sıra taraf avukatları katıldı. Taraflara son sözlerinin sorulmasından sonra mahkeme heyeti verilen kısa aranın ardından kararını açıkladı. Kadın hakimin iyi hal uygulanmaması için şerh koymasına rağmen sanık Kale'ye duruşmalardaki iyi hali göz önüne alınarak 'cinsel saldırı' suçundan 16 yıl 3 ay ve 'uyuşturucu madde temin etmek' suçundan da 9 yıl 4 ay 15 gün olmak üzere toplam 25 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, uygulanan takdiri indirime itiraz etti. Karar, istinaf mahkemesine taşındı.

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