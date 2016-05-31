Kapsül evlerde yaşıyorlar

Giderek artan dünya nüfusu, yaşam alanlarının iç içe geçmesi ve doğal kaynakların azalması gibi sorunlar yüzünden, geleceğin evleri böyle olabilir... Yüz binlerce insan çok katlı apartmanların tuvalet büyüklüğündeki dairelerinde üst üste yaşamak zorunda... Konut fiyatlarındaki artışlar da insanları küçük metre karelerde yaşamaya zorluyor. Giderek küçülen evler, sonunda bir kapsül boyutuna geriledi... Biraz küçük olsa da, bu kapsüller, bir ev konforunu sunabiliyor. Deprem ülkesi Japonya'da Nagakin Kapsül Kulesi, kapsül otel olması için inşa edilmiş, ancak sonradan dairelere dönüştürülmüş... Hong Kong'da dünyanın en küçük apartman daireleri bulunuyor. Yüz binlerce insan çok katlı apartmanların tuvalet büyüklüğündeki dairelerde üst üste yaşıyor. Alt gelir grubunun yaşadığı evlerde, mutfak, yatak odası, oturma odası birarada bulunuyor. Nüfusun yoğun, kiraların yüksek olduğu Hong Kong'da, daha çok yaşlı ve işsiz alt gelir grubu aileler bu evlerde yaşıyor Ranzaların yerleştirildiği dairelerde duvarlara yerleştirilen raflarda ise yemekten kıyafete kadar her türlü ihtiyaç için malzemeler yer alıyor 1104 kilometrelik alanda tam 7 milyon kişi hayat mücadelesi veriyor. 1980'li yıllarda uluslararası bir finans merkezi olan Hong Kong, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline geldi. 1997 yılında Çin hakimiyetine giren Hong Kong'da zenginlerle fakirler arasında inanılmaz bir uçurum var.