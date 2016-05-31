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Giriş Tarihi: 31.05.2016 09:09 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 15:51

Kapsül evlerde yaşıyorlar

Kapsül evlerde yaşıyorlar

Giderek artan dünya nüfusu, yaşam alanlarının iç içe geçmesi ve doğal kaynakların azalması gibi sorunlar yüzünden, geleceğin evleri böyle olabilir...

Kapsül evlerde yaşıyorlar

Yüz binlerce insan çok katlı apartmanların tuvalet büyüklüğündeki dairelerinde üst üste yaşamak zorunda...

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Kapsül evlerde yaşıyorlar

Konut fiyatlarındaki artışlar da insanları küçük metre karelerde yaşamaya zorluyor. Giderek küçülen evler, sonunda bir kapsül boyutuna geriledi...

Kapsül evlerde yaşıyorlar

Biraz küçük olsa da, bu kapsüller, bir ev konforunu sunabiliyor.

Kapsül evlerde yaşıyorlar

Deprem ülkesi Japonya'da Nagakin Kapsül Kulesi, kapsül otel olması için inşa edilmiş, ancak sonradan dairelere dönüştürülmüş...

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