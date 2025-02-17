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Kar İstanbul ve Ankara'yı esir alacak! Kar yağışı için yeni tarih verildi! Günlerce sürecek Sibirya soğukları donduracak
Giriş Tarihi: 17.02.2025 18:58
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025
19:24
Kar İstanbul ve Ankara'yı esir alacak! Kar yağışı için yeni tarih verildi! Günlerce sürecek Sibirya soğukları donduracak
Kar yağışı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. İstanbul ve Ankara için kırmızı alarm verildi. İstanbul ve Ankara'da kar yağışı için yeni tarih işaret edildi. Bu sefer gerçekleşmesi beklenen kar yağışı çok kuvvetli olacak. Hava sıcaklıkları 12 dereceye kadar düşecek. Ortalık buz kesecek. İstanbul ve Ankara'da gerçekleşecek olan kar yağışlarının günlerce sürmesi bekleniyor. Ankara ve İstanbul valiliklerinden de uyarılar peş peşe geldi. Peki İstanbul'da ve Ankara'da kar ne zaman başlayacak? Hava sıcaklıkları ne kadar düşecek? İstanbul ve Ankara'da kar yağışları kaç gün sürecek? Hava durumuyla ilgili il il son durum ne? İşte İstanbul ve Ankara dahil hava durumuyla ilgili tüm detaylar...