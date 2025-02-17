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Haberler Yaşam Kar İstanbul ve Ankara'yı esir alacak! Kar yağışı için yeni tarih verildi! Günlerce sürecek Sibirya soğukları donduracak
Giriş Tarihi: 17.02.2025 18:58 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 19:24

Kar İstanbul ve Ankara'yı esir alacak! Kar yağışı için yeni tarih verildi! Günlerce sürecek Sibirya soğukları donduracak

Kar yağışı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. İstanbul ve Ankara için kırmızı alarm verildi. İstanbul ve Ankara'da kar yağışı için yeni tarih işaret edildi. Bu sefer gerçekleşmesi beklenen kar yağışı çok kuvvetli olacak. Hava sıcaklıkları 12 dereceye kadar düşecek. Ortalık buz kesecek. İstanbul ve Ankara'da gerçekleşecek olan kar yağışlarının günlerce sürmesi bekleniyor. Ankara ve İstanbul valiliklerinden de uyarılar peş peşe geldi. Peki İstanbul'da ve Ankara'da kar ne zaman başlayacak? Hava sıcaklıkları ne kadar düşecek? İstanbul ve Ankara'da kar yağışları kaç gün sürecek? Hava durumuyla ilgili il il son durum ne? İşte İstanbul ve Ankara dahil hava durumuyla ilgili tüm detaylar...

Kar İstanbul ve Ankara’yı esir alacak! Kar yağışı için yeni tarih verildi! Günlerce sürecek Sibirya soğukları donduracak

Kar yağışı alarmı verildi! İstanbul ve Ankara'yı kar yağışı esir alacak. Öte yandan İstanbul ve Ankara valiliklerniden uyarılar peş peşe geldi. İşte hava durumuyla ilgili son dakika tüm detaylar... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kar İstanbul ve Ankara’yı esir alacak! Kar yağışı için yeni tarih verildi! Günlerce sürecek Sibirya soğukları donduracak

Genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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Kar İstanbul ve Ankara’yı esir alacak! Kar yağışı için yeni tarih verildi! Günlerce sürecek Sibirya soğukları donduracak

BAKANLIKTAN ANKARA VE İSTANBUL UYARISI

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul ve Ankara'da etkili olması beklenen kar yağışına ilişkin uyarılarda bulundu.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada MGM'nin son hava tahmin raporuna atıfta bulunarak uyarılarda bulundu.

Açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün son hava tahmin raporuna göre; 18 Şubat Salı gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın yurt genelinde etkili olacağı, 19 Şubat Çarşamba günü sıcaklıkların 8 ila 12 derece düşeceği, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli kar yağışının etkili olacağı tahmin edilmektedir. Meydana gelebilecek kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı erken uyarıların takip edilmesi önem taşımaktadır." ifadelerine yer verildi.

Kar İstanbul ve Ankara’yı esir alacak! Kar yağışı için yeni tarih verildi! Günlerce sürecek Sibirya soğukları donduracak

HAVA SICAKLIĞI

Marmara Bölgesinde 2-4 derece düşmesi, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.

RÜZGAR

Genellikle güneyli yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Kar İstanbul ve Ankara’yı esir alacak! Kar yağışı için yeni tarih verildi! Günlerce sürecek Sibirya soğukları donduracak

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeybatı kesimlerinde beklenen sağanak yağışların, Marmara'nın kuzey ve doğusu (İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Edirne'nin güneyi, Kırklareli'nin güney ve doğusu) ile Batı Karadeniz'in batısında (Düzce, Zonguldak, Bartın) yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Zamanla Kırklareli'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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