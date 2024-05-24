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Kara Ağaç Destanı 13. Bölüm izle! TRT 1 Kara Ağaç Destanı son bölüm izle yayında!
Giriş Tarihi: 24.05.2024 20:34
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
20:34
Kara Ağaç Destanı 13. Bölüm izle! TRT 1 Kara Ağaç Destanı son bölüm izle yayında!
Kara Ağaç Destanı son bölüm TRT 1 ile takip ediliyor. 13. Bölümü ile 24 Mayıs 2024 Cuma akşamı izleyicisi ile buluşan dizide, bu hafta heyecan dorukta. Başrollerinde Olgun Şimşek, Emre Kıvılcım, Meltem Akçöl, Özlem Conker, Hakan Boyav, Merih Öztürk gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizide bu hafta olacaklar merak konusu. İşte, Kara Ağaç Destanı 13. Bölüm izle ekranı ile yeni bölüme dair merak edilenler tıkla-izle!