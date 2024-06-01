Haberler
Yaşam
Kara Ağaç Destanı 15. bölüm fragmanı izle: "Sultan, babam ölüyor!" TRT 1 Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izle
Giriş Tarihi: 01.06.2024 00:27
Güncelleme Tarihi: 01.06.2024
00:27
Kara Ağaç Destanı 15. bölüm fragmanı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Olgun Şimşek, Emre Kıvılcım, Meltem Akçöl, Özlem Conker, Hakan Boyav, Merih Öztürk gibi isimleri bir araya getiren dizi son bölümüyle dikkat çekti. Bölüm biter bitmez ise haftaya olacaklar araştırılmaya başlandı. Dizinin yeni bölümünde Kara Ağaç'ta ekime devam eden taraflar toprak kurdu sorunuyla karşı karşıya kalır. Ömer, bu problemin üstesinden gelebilmek için Osman Ağa'nın yıllar evvel ürettiği çözümü bulmak zorundadır. Peki; TRT 1 ile Kara Ağaç Destanı 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...