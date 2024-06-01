Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kara Ağaç Destanı 15. bölüm fragmanı izle: "Sultan, babam ölüyor!" TRT 1 Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izle
Giriş Tarihi: 01.06.2024 00:27 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 00:27

Kara Ağaç Destanı 15. bölüm fragmanı izle: "Sultan, babam ölüyor!" TRT 1 Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izle

Kara Ağaç Destanı 15. bölüm fragmanı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Olgun Şimşek, Emre Kıvılcım, Meltem Akçöl, Özlem Conker, Hakan Boyav, Merih Öztürk gibi isimleri bir araya getiren dizi son bölümüyle dikkat çekti. Bölüm biter bitmez ise haftaya olacaklar araştırılmaya başlandı. Dizinin yeni bölümünde Kara Ağaç'ta ekime devam eden taraflar toprak kurdu sorunuyla karşı karşıya kalır. Ömer, bu problemin üstesinden gelebilmek için Osman Ağa'nın yıllar evvel ürettiği çözümü bulmak zorundadır. Peki; TRT 1 ile Kara Ağaç Destanı 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...

Kara Ağaç Destanı 15. bölüm fragmanı izle: Sultan, babam ölüyor! TRT 1 Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izle

Kara Ağaç Destanı 15. bölüm fragmanı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Motto Yapım imzalı dizinin son bölümünde Sultan'ın büyük sırrı bildiğini öğrenen Asiye, zor ve acı verici de olsa kızıyla duygusal bir yüzleşme yaşar. Sultan, gerçek annesiyle kavuşmanın coşkusu içindeyken sevdiği adamı kaybetmenin eşiğine gelmiştir. Bu sahnelerin ardından yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler TRT 1 fragman ekranı üzerinde araştırmalara başladı. Peki; Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kara Ağaç Destanı 15. bölüm fragmanı izle: Sultan, babam ölüyor! TRT 1 Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izle

KARA AĞAÇ DESTANI 14. BÖLÜM İZLE

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Motto Yapım imzalı Kara Ağaç Destanı dizisi, 14. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluştu.

31 Mayıs 2024 Cuma akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/kara-agac-destani

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kara Ağaç Destanı 15. bölüm fragmanı izle: Sultan, babam ölüyor! TRT 1 Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izle

KARA AĞAÇ DESTANI 15. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Her hafta Cuma günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı.

Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanı aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/kara-agac-destani

https://www.youtube.com/watch?v=MY_dre2gvM0

Kara Ağaç Destanı 15. bölüm fragmanı izle: Sultan, babam ölüyor! TRT 1 Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izle

KARA AĞAÇ DESTANI 14. BÖLÜM ÖZETİ

Kara Ağaç'ta ekime devam eden taraflar 'toprak kurdu' sorunuyla karşı karşıya kalır.

Kara Ağaç Destanı 15. bölüm fragmanı izle: Sultan, babam ölüyor! TRT 1 Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izle

Ömer, ekim yapmayı imkânsız hale getiren bu problemin üstesinden gelebilmek için Osman Ağa'nın yıllar evvel ürettiği çözümü bulmak zorundadır.

SON DAKİKA