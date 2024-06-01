Kara Ağaç Destanı 15. bölüm fragmanı izle: "Sultan, babam ölüyor!" TRT 1 Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izle

Kara Ağaç Destanı 15. bölüm fragmanı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Motto Yapım imzalı dizinin son bölümünde Sultan'ın büyük sırrı bildiğini öğrenen Asiye, zor ve acı verici de olsa kızıyla duygusal bir yüzleşme yaşar. Sultan, gerçek annesiyle kavuşmanın coşkusu içindeyken sevdiği adamı kaybetmenin eşiğine gelmiştir. Bu sahnelerin ardından yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler TRT 1 fragman ekranı üzerinde araştırmalara başladı. Peki; Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?