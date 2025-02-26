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Haberler Yaşam Karabük iftar vakti 2025: Karabük İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 26.02.2025 16:18 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 16:24

Karabük iftar vakti 2025: Karabük İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

Karabük'te ikamet eden vatandaşlar kent genelinde oruca başlama ve oruç açma saatlerini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan il il imsakiye listesi ile Karabük'te sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta soruları yanıt buluyor. İşte 2025 Karabük iftar vakti hakkında detaylar…

Karabük iftar vakti 2025: Karabük İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

Bu yıl Ramazan ayı 1 Mart'ta başlayacak, 29 Mart'ta sona erecek. Bu kıymetli zamanı layığıyla idrak etmek isteyen müminler ibadetlerini yerine getirebilmek için Karabük İmsakiye listesi hakkında araştırmaları hızlandırdı. Bu kapsamda sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta soruları gündem konusu oldu. İşte Karabük iftar vakti hakkında ayrıntılar…

Karabük iftar vakti 2025: Karabük İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

KARABÜK İFTAR VAKTİ VE SAHUR (İMSAK) SAAT KAÇTA?

1 Mart 2025 Cumartesi

Sahur (İmsak) Vakti: 05:53

İftar Vakti: 18:47

2 Mart 2025 Pazar

Sahur (İmsak) Vakti: 05:51

İftar Vakti: 18:48

3 Mart 2025 Pazartesi

Sahur (İmsak) Vakti: 05:50

İftar Vakti: 18:49

4 Mart 2025 Salı

Sahur (İmsak) Vakti: 05:48

İftar Vakti: 18:50

5 Mart 2025 Çarşamba

Sahur (İmsak) Vakti: 05:46

İftar Vakti: 18:51

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Karabük iftar vakti 2025: Karabük İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

KARABÜK TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak. Türkiye genelinde camilerin dolup taşması beklenirken, imsakiye takvimine göre Karabük için ilk teravih vakti 20:05 olarak duyuruldu.

Ramazan ayında teravih namazı vakitleri şöyle;

  • 28 Şubat 2025 Cuma

    • Yatsı Namazı: 20:05
    • Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

  • 1 Mart 2025 Cumartesi

    • Yatsı Namazı: 20:06
    • Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

  • 2 Mart 2025 Pazar

    • Yatsı Namazı: 20:07
    • Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

  • 3 Mart 2025 Pazartesi

    • Yatsı Namazı: 20:08
    • Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

  • 4 Mart 2025 Salı

    • Yatsı Namazı: 20:09
    • Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

  • 5 Mart 2025 Çarşamba

    • Yatsı Namazı: 20:10
    • Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

29 GÜNLÜK TERAVİH NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Karabük iftar vakti 2025: Karabük İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı 1. Gün | 30 Mart Pazar 2025
Ramazan Bayramı 2. Gün | 31 Mart Pazartesi 2025
Ramazan Bayramı 3. Gün | 1 Nisan Salı 2025

Karabük iftar vakti 2025: Karabük İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

RAMAZAN ORUCU HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER

Ramazanda oruç tutmak hakkındaki hadis-i şeriflerden birkaçı şöyle:

(Ramazan ayı mübarek bir aydır. Allahü teâlâ, size ramazan orucunu farz kıldı. O ayda rahmet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır, şeytanlar bağlanır. O ayda bir gece vardır ki, bin aydan daha kıymetlidir. O gecenin [Kadir gecesinin] hayrından mahrum kalan, her hayırdan mahrum kalmış sayılır.) [Nesai]

(Ramazan ayında oruç tutmayı farz bilip, sevabını da Allahü Teâlâdan bekleyerek oruç tutanın günahları affolur.) [Buhari]

(Ramazan ayı gelince, "Ey hayır ehli, hayra koş! Şer ehli, sen de kötülüklerden el çek" denir.) [Nesai]

(Ramazan bereket ayıdır. Allahü teâlâ bu ayda, günahları bağışlar, duaları kabul eder. Bu ayın hakkını gözetin! Ancak Cehenneme gidecek olan, bu ayda rahmetten mahrum kalır.) [Taberani]

(Ramazan-ı şerif ayı geldiği zaman, Allahü teâlâ meleklere, müminlere istigfar etmelerini emreder.) [Deylemi]

(Farz namaz, sonraki namaza kadar; Cuma, sonraki Cumaya kadar; ramazan ayı, sonraki ramazana kadar olan günahlara kefaret olur.) [Taberani]

(Peş peşe üç gün oruç tutabilenin, Ramazan orucunu tutması gerekir.) [Ebu Nuaym]

(Ramazan orucu farz, teravih sünnettir. Bu ayda oruç tutup, gecelerini de ibadetle geçirenin günahları affolur.) [Nesai]

(Bu aya ramazan denmesinin sebebi, günahları yakıp erittiği içindir.) [İ. Mansur]

(Ramazan ayında ailenizin nafakasını geniş tutunuz! Bu ayda yapılan harcama, Allah yolunda yapılan harcama gibi sevaptır.) [İbni Ebiddünya]

(Ramazan ayının başı rahmet, ortası mağfiret, sonuysa Cehennemden kurtuluştur.) [İ. Ebiddünya]

(İslam, kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, zekât vermek, Ramazan orucunu tutmak ve haccetmektir.) [Müslim]

(Cennetteki güzel köşkler, sözü hoş, selamı çok, yemek yediren, oruca devam eden ve gece namazı kılan kimselere verilir.) [İbni Nasr]

(Oruç tutan müminin susması tesbih, uykusu ibadet, duası müstecap ve amelinin sevabı da çoktur.) [Deylemi]

(Bilhassa oruçlu iken çirkin, kötü söz söylemeyin! Biri size sataşırsa, ona "Ben oruçluyum" deyin!) [Buhari]

(Gerçek oruç, sadece yiyip içmeyi değil, boş ve hayasızca sözleri de terk ederek tutulan oruçtur.) [Hakim]

(Allahü teâlânın, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve hiç kimsenin hayaline bile gelmeyen nimet dolu sofrasına, ancak oruçlular oturur.) [Taberani]

(Allah yolunda bir gün oruç tutanı, Allahü teâlâ yetmiş yıllık mesafe kadar cehennemden uzaklaştırır.) [Buhari]

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