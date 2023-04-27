Haberler Yaşam Karabük Piknik Alanları 2022 - Karabük'te Gidilecek Ücretli, Ücretsiz Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Giriş Tarihi: 27.04.2023 15:24 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 15:24

Karabük Piknik Alanları 2022 - Karabük'te Gidilecek Ücretli, Ücretsiz Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Batı Karadeniz'in en güzel illerinden olan Karabük, dünyaca ünlü Safranbolu Evleri ile bilinir. UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi'ne eklenen bu evler, her yıl binlerce turist tarafından ziyaret edilir. Karabük, Karadeniz'de olmasına rağmen karasal iklim özellikleri daha baskındır. Doğal ve tarihi değerlerin iç içe geçtiği bu ilin, yaklaşık %65'i ormanlarla kaplıdır. Karabük mesire alanları, şehrin doğasını yakından görmek için ideal yerlerdir. Kamp kurmak, piknik yapmak, fotoğraf çekmek veya sadece zaman geçirmek için Karabük piknik alanları tercih edilebilir. Karabük piknik yerleri nerelerdir diye merak edenler için işte cevabı…