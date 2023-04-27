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Haberler Yaşam Karabük Piknik Alanları 2022 - Karabük'te Gidilecek Ücretli, Ücretsiz Piknik Yerleri ve Mesire Alanları
Giriş Tarihi: 27.04.2023 15:24 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 15:24

Karabük Piknik Alanları 2022 - Karabük'te Gidilecek Ücretli, Ücretsiz Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Batı Karadeniz'in en güzel illerinden olan Karabük, dünyaca ünlü Safranbolu Evleri ile bilinir. UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi'ne eklenen bu evler, her yıl binlerce turist tarafından ziyaret edilir. Karabük, Karadeniz'de olmasına rağmen karasal iklim özellikleri daha baskındır. Doğal ve tarihi değerlerin iç içe geçtiği bu ilin, yaklaşık %65'i ormanlarla kaplıdır. Karabük mesire alanları, şehrin doğasını yakından görmek için ideal yerlerdir. Kamp kurmak, piknik yapmak, fotoğraf çekmek veya sadece zaman geçirmek için Karabük piknik alanları tercih edilebilir. Karabük piknik yerleri nerelerdir diye merak edenler için işte cevabı…

Karabük Piknik Alanları 2022 - Karabük’te Gidilecek Ücretli, Ücretsiz Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Karabük, geçmişte pek çok devletin egemenliğini kabul etmiştir. Bunlar, Hititler, Frigler, Kimmerler, Lidyalılar, Persler, Romalılar, Selçuklular ve Osmanlılar'dır. Şehir, bu medeniyetlerden geriye kalan tarihi zenginliklere sahiptir. Doğal ve kentsel sit alanları, arkeolojik çalışmaların yapıldığı bölgeleri, yazma ve basma eserleri, höyük ve tümülüsü vardır.

Karabük Piknik Alanları 2022 - Karabük’te Gidilecek Ücretli, Ücretsiz Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Yörük Köyü Safranbolu, İncekaya Su Kemeri, Cinci Hanı ve Hamamı, Hadrianapolis Antik Kenti, Karabük Saat Kulesi ve Ulu Camii en önemli tarihi mekanlarıdır. Hem yaz aylarında, hem de kış mevsiminde gidilebilecek bir yerdir. Şehir, hiçbir zaman bunaltıcı sıcak ya da dondurucu soğuk değildir. Karabük mesire alanları, ilkbahardan itibaren canlanmaya başlar. Karabük piknik yerleri, turistlerin ve halkın zaman geçirmekten en çok hoşlandığı yerlerdir. İşte Karabük piknik alanları ile ilgili detaylar…

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Karabük Piknik Alanları 2022 - Karabük’te Gidilecek Ücretli, Ücretsiz Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Karabük'teki Piknik ve Mesire Yerleri Nerelerdir?

Tarihi çarşıları, camileri, müzeleri, mağaraları, kanyonları, kemerleri ve ormanları ile ünlü Karabük'ün başlıca mesire yerleri şunlardır:

1.Karabük Kent Ormanı

Asma köprüsü, oturma alanları, yürüyüş yolları, süs havuzu, ağaçları ve çeşitli bitkileri ile dikkat çeken bir mesire alanıdır.

Karabük Piknik Alanları 2022 - Karabük’te Gidilecek Ücretli, Ücretsiz Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

2.Karabük Şehir Parkı

Yapay şelalesi, çardakları, yürüyüş yolları, çocuk parkı, süs havuzu ve ördekleri ile keyifli bir ortama sahiptir.

3.Şehit Nurettin Seki Parkı

Ağaçlıkların içinde bulunan bu parkta, yürüyüş yolları, büyük bir çardak, basketbol sahası, çocuk parkı ile geniş ve yeşil bir alan bulunur.

Karabük Piknik Alanları 2022 - Karabük’te Gidilecek Ücretli, Ücretsiz Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

4.Safranbolu Kent Ormanı

Süs havuzu, oturma alanları, çardakları ve lokantası ile doğal bir piknik alanıdır.

6.75. Yıl Parkı

Birbirinden güzel ağaç ve bitki türleri bulunan bu parkta, yürüyüş yolları, oturma alanları, çardaklar ve çocuk parkı bulunur.

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