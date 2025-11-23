Haberler
Yaşam
Karaoke kelimesinin kelime kökünün Japonca'daki anlamı nedir? Kim Milyoner Olmak İster 300.000 TL değerindeki sorunun cevabı
Giriş Tarihi: 23.11.2025 21:38
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 21:39
Karaoke kelimesinin kelime kökünün Japonca'daki anlamı nedir? Kim Milyoner Olmak İster 300.000 TL değerindeki sorunun cevabı
Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen sorusunun Karaoke kelimesinin kelime kökünün Japonca'daki anlamı nedir? yanıtı araştırılıyor. İşte 300 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...