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KARDELENLER 7.BÖLÜMÜ İZLE SAYFASI: ATV ile Kardelenler son bölüm izle bilgisi, tek parça
Giriş Tarihi: 16.03.2025 19:15
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025
19:15
ATV'nin dikkat çeken yapımı Kardelenler, bugün yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu ise Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı dizi, yıllar sonra yeniden karşılaşan kardeşlerin yüzleşmesini konu alıyor. Bu hafta, kebapçıda yaşanan silahlı saldırının ardından Korkmaz ailesi, yaralanan Asiye için hastanede büyük bir endişe içinde olacak. Peki, yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor?İşte ATV ile Kardelenler son bölüm izle, tek parça, full HD