ATV ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Kardeşlerim son bölüm izle ekranı için araştırmalar hız kazandı. Başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Yiğit Koçak, Celil Nalçakan gibi isimlerin yer aldığı dizinin 28 Ocak Cumartesi akşamı yayınlanan 77. Bölümünde, Ömer ile Asiye'nin arası açılır. Süsen'in Sarp'la zaman geçirmeye başlaması, Ömer dahil herkesi şaşırtır. Dizinin sıkı takipçileri, ATV dizi izle ekranı ile Kardeşlerim 77. bölüm izle şeklinde araştırmalarına başladı. İşte, full HD, tek parça ve kesintisiz seçenekleriyle Kardeşlerim 77. bölüm izle…