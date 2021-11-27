Kardeşlerim dizisinde Kadir öldü mü, Halit Özgür Sarı diziden çıktı mı? Kardeşlerim’in Kadir’i Halit Özgür Sarı neden diziden ayrıldı?

Pazar akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kardeşlerim'de Kadir karakterinin ölümü binlerce izleyeni şoke etti. Genç oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken yapımda beğeniyle izlenen oyunculardan Halit Özgür Sarı'nın diziden ayrılmasının ardından bu akşamki bölümle beraber konuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Bu noktada "Kardeşlerim dizisinde Kadir öldü mü, Halit Özgür Sarı diziden çıktı mı, neden ayrıldı?" soruları yanıt aramaya başladı. Yapımda karakterin bir kaza sonucunda hayatına kaybettiği söylenmişti. Peki, Kardeşlerim dizisinde Kadir öldü mü, Halit Özgür Sarı diziden çıktı mı, neden ayrıldı? İşte Atv'nin sevilen dizisine dair detaylar...