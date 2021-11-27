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Haberler Yaşam Kardeşlerim dizisinde Kadir öldü mü, Halit Özgür Sarı diziden çıktı mı? Kardeşlerim'in Kadir'i Halit Özgür Sarı neden diziden ayrıldı?
Giriş Tarihi: 27.11.2021 19:46 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 19:48

Kardeşlerim dizisinde Kadir öldü mü, Halit Özgür Sarı diziden çıktı mı? Kardeşlerim'in Kadir'i Halit Özgür Sarı neden diziden ayrıldı?

Pazar akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kardeşlerim'de Kadir karakterinin ölümü binlerce izleyeni şoke etti. Genç oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken yapımda beğeniyle izlenen oyunculardan Halit Özgür Sarı'nın diziden ayrılmasının ardından bu akşamki bölümle beraber konuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Bu noktada "Kardeşlerim dizisinde Kadir öldü mü, Halit Özgür Sarı diziden çıktı mı, neden ayrıldı?" soruları yanıt aramaya başladı. Yapımda karakterin bir kaza sonucunda hayatına kaybettiği söylenmişti. Peki, Kardeşlerim dizisinde Kadir öldü mü, Halit Özgür Sarı diziden çıktı mı, neden ayrıldı? İşte Atv'nin sevilen dizisine dair detaylar...

Kardeşlerim dizisinde Kadir öldü mü, Halit Özgür Sarı diziden çıktı mı? Kardeşlerim’in Kadir’i Halit Özgür Sarı neden diziden ayrıldı?

Kardeşlerim dizisinde Kadir karakterinin yapıma veda etmesi milyonları şoke ederken öte yandan sevilen oyuncu Halit Özgür Sarı'nın diziden ayrılık sebebi merak konusu haline geldi. Bilindiği üzere yapımda bu karakterin kaza sonucunda hayatını kaybettiği geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde duyurulmuştu. Hal böyleyken "Kardeşlerim dizisinde Kadir öldü mü, Halit Özgür Sarı diziden çıktı mı, neden ayrıldı?" soruları şimdilerde gündeme taşındı. İşte Kardeşlerim dizisindeki şoke eden Kadir ayrılığı ile ilgili detaylar...

Kardeşlerim dizisinde Kadir öldü mü, Halit Özgür Sarı diziden çıktı mı? Kardeşlerim’in Kadir’i Halit Özgür Sarı neden diziden ayrıldı?

KADİR DİZİDEN AYRILDI MI?

Önceki gün yayınlanan Kardeşlerim 28. Bölümün ardından 29. Yeni bölümün fragmanı yürekleri ağızlara getirdi. Kadir ile Akif'in yüz yüze geldiği görüntülerin ardından Ömer'in "abim kaza geçirmiş" sözleri ve "Başınız sağolsun" ifadesi Kadir ile ilgili gelişmeleri merak konusu haline getirdi.

Geçtiğimiz hafta sevilen karakter kaza sonucu hayatını kaybederek diziye veda etti.

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Kardeşlerim dizisinde Kadir öldü mü, Halit Özgür Sarı diziden çıktı mı? Kardeşlerim’in Kadir’i Halit Özgür Sarı neden diziden ayrıldı?

HALİT ÖZGÜR SARI (KADİR) KARDEŞLERİM DİZİSİNDEN NEDEN AYRILDI?

Kardeşlerim dizisinde Kadir karakterine hayat veren Halit Özgür Sarı, 29.bölümde diziden ölerek ayrıldı. Böylece Kardeşlerim dizisinin başrol oyuncularından olan Halit Özgür Sarı diziden çıkmış oldu. Bu ayrılığın nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Kardeşlerim dizisinde Kadir öldü mü, Halit Özgür Sarı diziden çıktı mı? Kardeşlerim’in Kadir’i Halit Özgür Sarı neden diziden ayrıldı?

HALİT ÖZGÜR SARI KİMDİR?

Halit Özgür Sarı, 4 Ekim 1993 tarihinde İstanbul'da doğdu ve liseyi bitirtikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu ve mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine 2018 yılında rol aldığı Diriliş Ertuğrul dizisiyle başladı. En son Kardeşlerim dizisinde "Kadir Eren" karakterini canlandırmıştır.

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