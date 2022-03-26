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Haberler Yaşam Kardeşlerim Resul öldü mü, diziden çıktı mı? Kardeşlerim’in Resul’ü Ogün Kaptanoğlu diziden ayrılıyor mu?
Giriş Tarihi: 26.03.2022 16:09 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 16:09

Kardeşlerim Resul öldü mü, diziden çıktı mı? Kardeşlerim’in Resul’ü Ogün Kaptanoğlu diziden ayrılıyor mu?

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi bir karakterin daha vedasıyla gündeme geliyor. Dizide Ogün Kaptanoğlu tarafından canlandırılan Resul karakteri, yeni bölüm fragmanında yer alan sahnelerle birlikte izleyicinin radarına girdi. Kardeşlerim Resul öldü mü, diziden çıktı mı sorusu bu karakterin akıbetine ilişkin sorgulamalar arasında yer alıyor. Nebahat ve Akif'in karşısına çıkıp "Polise gidip her şeyi anlatacağım" diyen Resul yaşanan arbedenin ardından yere yığıldı. Şoke eden fragmanın ardından Kardeşlerim'in Resul'ü Ogün Kaptanoğlu diziden ayrılıyor mu sorusu gündeme geldi. İşte Resul'ün akıbeti ve son durum…

Kardeşlerim Resul öldü mü, diziden çıktı mı? Kardeşlerim’in Resul’ü Ogün Kaptanoğlu diziden ayrılıyor mu?

Kardeşlerim dizisinde Resul karakterinin ölümü dizinin sevenlerinde şok etkisi yarattı. Yeni bölüm fragmanında başından yaralanarak baygın düştüğü görülen Resul izleyici tarafından Kardeşlerim Resul öldü mü, diziden çıktı mı sorularıyla araştırılıyor. Kardeşlerim'in Resul'ü Ogün Kaptanoğlu diziden ayrılıyor mu sorusu da bu kapsamda yanıt arıyor. Dizide Berk'in babası Resul'ü canlandıran Ogün Kaptanoğlu'nun diziye devam edip etmeyeceği merak ediliyor. İşte konuya ilişkin detaylar…

Kardeşlerim Resul öldü mü, diziden çıktı mı? Kardeşlerim’in Resul’ü Ogün Kaptanoğlu diziden ayrılıyor mu?

KARDEŞLERİM RESUL ÖLDÜ MÜ?

Fragmanda yer alan detaylara göre Resul karakteri ölerek diziden çıktı. Gerçekleri öğrenen ve Nebahat'in karşısına çıkan Resul, aralarında çıkan tartışma sonucu başından yaralanır. Nebahat yaraladığı Resul'ün yerde baygın halde yattığını görünce panikler ve Akif'i çağırır.

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Kardeşlerim Resul öldü mü, diziden çıktı mı? Kardeşlerim’in Resul’ü Ogün Kaptanoğlu diziden ayrılıyor mu?

OGÜN KAPTANOĞLU KARDEŞLERİM DİZİSİNDEN AYRILDI MI?

Bu sırada kendine gelen Resul ikiliye "polise gidip her şeyi anlatacağım" dedikten sonra Akif'le aralarında arbede yaşanır. Yeniden bilincini kaybeden Resul'ün nabzını kontrol eden Akif Nebahat'e dönerek "ölmüş" der. Fragmanda Resul'un ceset torbasına konulduğu anlar da Resul'ün ölümünü doğruladı.

Kardeşlerim Resul öldü mü, diziden çıktı mı? Kardeşlerim’in Resul’ü Ogün Kaptanoğlu diziden ayrılıyor mu?

OGÜN KAPTANOĞLU KİMDİR?

Ogün Kaptanoğlu (d. 29 Aralık 1977, İzmir), Manken, sinema ve dizi oyuncusudur.

1989 yılında Hülya Avşar ve Hakan Ural'ın başrollerini oynadığı Fotoğraflar adlı sinema filminde "Ahmet" rolünü canlandırdı. Hababam Sınıfı Merhaba, Hababam Sınıfı Askerde, Hababam Sınıfı 3,5 filmlerinde yer aldı. Parmaklıklar Ardında dizisinde güçlü, prensipli ama aşkı için birçok prensibinden vazgeçen gardiyan Cengiz rolünü oynamıştır. 4 sezon boyunca Karagül dizisinde "Yüzbaşı Oğuz Kılıçoğlu" karakterini canlandırmıştır. Son olarak yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı isimli sinema filminde rol almıştır.

KARDEŞLERİM RESUL KİMDİR?

Kardeşlerim dizisinde Resul karakteri Berk'in babasıdır. Resul Özkaya, iş adamıdır ve Akif, Resul Özkaya ile ortak olmak istemektedir. Ancak eşi Ayla ile boşanacaktır.

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