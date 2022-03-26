Haberler Yaşam Kardeşlerim Resul öldü mü, diziden çıktı mı? Kardeşlerim’in Resul’ü Ogün Kaptanoğlu diziden ayrılıyor mu?

Giriş Tarihi: 26.03.2022 16:09 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 16:09

Kardeşlerim Resul öldü mü, diziden çıktı mı? Kardeşlerim’in Resul’ü Ogün Kaptanoğlu diziden ayrılıyor mu?

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi bir karakterin daha vedasıyla gündeme geliyor. Dizide Ogün Kaptanoğlu tarafından canlandırılan Resul karakteri, yeni bölüm fragmanında yer alan sahnelerle birlikte izleyicinin radarına girdi. Kardeşlerim Resul öldü mü, diziden çıktı mı sorusu bu karakterin akıbetine ilişkin sorgulamalar arasında yer alıyor. Nebahat ve Akif'in karşısına çıkıp "Polise gidip her şeyi anlatacağım" diyen Resul yaşanan arbedenin ardından yere yığıldı. Şoke eden fragmanın ardından Kardeşlerim'in Resul'ü Ogün Kaptanoğlu diziden ayrılıyor mu sorusu gündeme geldi. İşte Resul'ün akıbeti ve son durum…