Kargocu ile soygun yalanı kısa sürdü

20 BİN LİRA BORCU OLDUĞU İÇİN YALAN SÖYLEMİŞ

Karakolda ifadesi alınan Ayşe Demirtaş, eşinin, 20 bin TL kredi kartı borcunun olduğunu öğrenmesinden korktuğu için başını duvara vurarak darp edilmiş süsü vererek böyle bir yalan uydurduğunu ve pişman olduğunu itiraf etti.

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