Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kargolar bugün açık mı kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Bugün kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı, kaça kadar açık? 29 Ekim 2022 Kargo çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 29.10.2022 09:54 Güncelleme Tarihi: 29.10.2022 09:54

Kargolar bugün açık mı kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Bugün kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı, kaça kadar açık? 29 Ekim 2022 Kargo çalışma saatleri

Cumhuriyet'in 99. yıl dönümü bugün yurdun dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Bilindiği üzere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. Resmi tatillerde bazı kurumlar kapalı oluyor ve hizmet vermiyor. Bu kapsamda kargo çalışma saatleri en çok araştırılan konular arasında yerini koruyor. Kargo bekleyen ya da kargo gönderecek olan vatandaşlar, kargo şirketlerinin ne zaman çalışmaya başlayacağını merak ediyor. Peki, Kargolar bugün açık mı kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Bugün kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı, kaça kadar açık? İşte, 29 Ekim 2022 Kargo çalışma saatleri

Kargolar bugün açık mı kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Bugün kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı, kaça kadar açık? 29 Ekim 2022 Kargo çalışma saatleri

Yılın son resmi tatili olan Cumhuriyet Bayramı gelip çattı. Bu yıl Cumhuriyet'in 99. Yıl dönümü, yurt genelinde çeşitli etkinlik ve törenlerle kutlanacak. Resmi tatil kapsamında kamu kurum ve kuruluşların kapalı olduğu biliniyor. Kargo bekleyen ya da kargo gönderecek olan vatandaşlar ise kargoların akıbetini merak ediyor. Peki, Bugün kargolar açık mı, kapalı mı, hizmet verecek mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu, kaça kadar? İşte 29 Ekim 2022 MNG, PTT, Sürat Kargo, Aras, UPS, Yurtiçi kargo çalışma saatleri!

Kargolar bugün açık mı kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Bugün kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı, kaça kadar açık? 29 Ekim 2022 Kargo çalışma saatleri

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ!

Kargo firmaları, daha önceki yıllarda 29 Ekim'de çalışmaya bir gün ara vermişlerdi. Bu kapsamda bu yıl kargoların açık olup olmadığı merak konusu oldu. İşte, 29 Ekim kargolar açık mı kapalı mı sorusunun yanıtı...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kargolar bugün açık mı kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Bugün kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı, kaça kadar açık? 29 Ekim 2022 Kargo çalışma saatleri

29 EKİM'DE KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Kargolardan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çalışma saatleri için açıklama geldi. İşte, o duyurular;

PTT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:30 – 12:30 & 13:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 1 788 telefon numaralı PTT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Kargolar bugün açık mı kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Bugün kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı, kaça kadar açık? 29 Ekim 2022 Kargo çalışma saatleri

Yurtiçi Kargo: Cumartesi günü Bayram nedeniyle tüm birimlerimiz kapalı olacaktır. Bayram süresince bize resmi sosyal meyda hesaplarımızdan ya da 09:00-20:00 saatleri arasında çağrı merkezlerimizden ulaşabilirsiniz.

Kargolar bugün açık mı kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Bugün kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı, kaça kadar açık? 29 Ekim 2022 Kargo çalışma saatleri

Aras Kargo: 29 Ekim Cumartesi günü resmi tatil olması sebebiyle çalışmamıza ara vereceğiz. 31 Ekim Pazartesi günü itibarıyla mesaimize devam edeceğiz.

SON DAKİKA