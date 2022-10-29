Haberler Yaşam Kargolar bugün açık mı kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Bugün kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı, kaça kadar açık? 29 Ekim 2022 Kargo çalışma saatleri

Giriş Tarihi: 29.10.2022 09:54 Güncelleme Tarihi: 29.10.2022 09:54

Cumhuriyet'in 99. yıl dönümü bugün yurdun dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Bilindiği üzere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. Resmi tatillerde bazı kurumlar kapalı oluyor ve hizmet vermiyor. Bu kapsamda kargo çalışma saatleri en çok araştırılan konular arasında yerini koruyor. Kargo bekleyen ya da kargo gönderecek olan vatandaşlar, kargo şirketlerinin ne zaman çalışmaya başlayacağını merak ediyor. Peki, Kargolar bugün açık mı kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Bugün kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı, kaça kadar açık? İşte, 29 Ekim 2022 Kargo çalışma saatleri…