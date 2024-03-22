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Haberler Yaşam "Karın ağrısıyla" hastaneye koştu! Doktorları dehşete düşüren vaka: Bağırsaklarından 30 cm uzunluğunda...
Giriş Tarihi: 22.03.2024 08:59 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 09:11

"Karın ağrısıyla" hastaneye koştu! Doktorları dehşete düşüren vaka: Bağırsaklarından 30 cm uzunluğunda...

20 Mart'ta 34 yaşında bir adam şiddetli karın krampları nedeniyle Vietnam'ın Quang Ninh Eyaletindeki Hai Ha Bölge Tıp Merkezi'ne başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda ise bağırsaklarının delinmesine neden olan "dehşet veren" bir canlıyla karşılaşıldı. İşte detaylar...

Karın ağrısıyla hastaneye koştu! Doktorları dehşete düşüren vaka: Bağırsaklarından 30 cm uzunluğunda...

Hastanın semptomları kadar çok acı verici bir şekilde ortaya çıkmış, hastane personeli bir röntgen ve ultrason çektirdiğinde, hastanın karnında yabancı bir cismin yanı sıra bağırsak delinmesi ve peritonit ortaya çıktı.

Karın ağrısıyla hastaneye koştu! Doktorları dehşete düşüren vaka: Bağırsaklarından 30 cm uzunluğunda...

Doktorlar, yapılacak en iyi şeyin ameliyatı yapmak, şüpheli nesneyi çıkarmak ve adamın bağırsaklarındaki hasarı hafifletmeye çalışmak olduğuna karar verdi.

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Karın ağrısıyla hastaneye koştu! Doktorları dehşete düşüren vaka: Bağırsaklarından 30 cm uzunluğunda...

Hastanın karnını açınca doktorlar yabancı cismin 30 cm'lik canlı bir yılan balığı olduğunu görünce şaşırdılar.

Karın ağrısıyla hastaneye koştu! Doktorları dehşete düşüren vaka: Bağırsaklarından 30 cm uzunluğunda...

Vietnamlı doktorlar yakın zamanda genç bir adamın hayatını, bağırsaklarının delinmesine neden olan 30 cm uzunluğundaki yılan balığını karnından çıkararak kurtardı.

Karın ağrısıyla hastaneye koştu! Doktorları dehşete düşüren vaka: Bağırsaklarından 30 cm uzunluğunda...

Yılan balığını çıkardıktan sonra doktorlar, bağırsakların nekrotik kolorektal bölümünü çıkarmaya başladı. Bu işlem, rektal bölgeye yakınlığı nedeniyle enfeksiyon potansiyeli yüksek olan hassas bir prosedür gerektiriyordu

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