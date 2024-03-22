Haberler
Yaşam
"Karın ağrısıyla" hastaneye koştu! Doktorları dehşete düşüren vaka: Bağırsaklarından 30 cm uzunluğunda...
Giriş Tarihi: 22.03.2024 08:59
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
09:11
"Karın ağrısıyla" hastaneye koştu! Doktorları dehşete düşüren vaka: Bağırsaklarından 30 cm uzunluğunda...
20 Mart'ta 34 yaşında bir adam şiddetli karın krampları nedeniyle Vietnam'ın Quang Ninh Eyaletindeki Hai Ha Bölge Tıp Merkezi'ne başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda ise bağırsaklarının delinmesine neden olan "dehşet veren" bir canlıyla karşılaşıldı. İşte detaylar...