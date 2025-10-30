Karlofça Antlaşması Maddeleri ve Sonuçları - Karlofça Antlaşması Hangi Padişah Döneminde ve Kimler Arasında İmzalandı, Önemi Ne?

KARLOFÇA ANTLAŞMASI NEDİR?

1683 yılında Osmanlıların II. Viyana Kuşatması'nda başarısız olmasıyla birlikte, Papa XI. Innocentius öncülüğünde Kutsal Roma Germen İmparatorluğu, Lehistan, Venedik, Malta ve Rusya'nın dahil olduğu bir Kutsal İttifak kuruldu. Bu ittifakın amacı, Osmanlıların Macaristan'daki hâkimiyetine son vermekti.

1683-1699 yılları arasında süren Osmanlı-Kutsal İttifak Savaşları sırasında Osmanlılar birçok stratejik noktayı kaybetti ve ağır yorgunluk yaşadı. Özellikle 1697'deki Zenta Muharebesi, Osmanlılar için büyük bir yenilgiyle sonuçlanmış ve barışa zorunlu bir şekilde razı olmalarını sağlamıştı.

Bu süreç sonunda Osmanlı Padişahı II. Mustafa döneminde, 26 Ocak 1699'da Karlofça Antlaşması imzalandı.