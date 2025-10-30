Haberler
Yaşam
Karlofça Antlaşması Maddeleri ve Sonuçları - Karlofça Antlaşması Hangi Padişah Döneminde ve Kimler Arasında İmzalandı, Önemi Ne?
Giriş Tarihi: 30.10.2025 13:50
Karlofça Antlaşması Maddeleri ve Sonuçları - Karlofça Antlaşması Hangi Padişah Döneminde ve Kimler Arasında İmzalandı, Önemi Ne?
Karlofça Antlaşması, Osmanlı'nın önemli toprak kayıplarını resmileştiren bir barış anlaşmasıdır. Bu antlaşma, dönemin siyasi ve askeri dengelerini doğrudan etkileyerek Osmanlı'nın Batı'daki gücünü sınırlandırmıştır. Antlaşmanın maddeleri, hangi bölgelerin kaybedildiğini ve tarafların haklarını detaylı biçimde belirlemiş, devletin geleceğini şekillendiren bir dönüm noktası olmuştur. Peki, Karlofça Antlaşması hangi padişah döneminde ve kimler arasında imzalandı? İşte, Karlofça'nın maddeleri ve sonuçları...