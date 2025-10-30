Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Karlofça Antlaşması Maddeleri ve Sonuçları - Karlofça Antlaşması Hangi Padişah Döneminde ve Kimler Arasında İmzalandı, Önemi Ne?
Giriş Tarihi: 30.10.2025 13:50

Karlofça Antlaşması Maddeleri ve Sonuçları - Karlofça Antlaşması Hangi Padişah Döneminde ve Kimler Arasında İmzalandı, Önemi Ne?

Karlofça Antlaşması, Osmanlı'nın önemli toprak kayıplarını resmileştiren bir barış anlaşmasıdır. Bu antlaşma, dönemin siyasi ve askeri dengelerini doğrudan etkileyerek Osmanlı'nın Batı'daki gücünü sınırlandırmıştır. Antlaşmanın maddeleri, hangi bölgelerin kaybedildiğini ve tarafların haklarını detaylı biçimde belirlemiş, devletin geleceğini şekillendiren bir dönüm noktası olmuştur. Peki, Karlofça Antlaşması hangi padişah döneminde ve kimler arasında imzalandı? İşte, Karlofça'nın maddeleri ve sonuçları...

Karlofça Antlaşması Maddeleri ve Sonuçları - Karlofça Antlaşması Hangi Padişah Döneminde ve Kimler Arasında İmzalandı, Önemi Ne?

17. yüzyılın sonunda imzalanan Karlofça Antlaşması, Osmanlı Devleti ile Avusturya, Venedik ve Lehistan arasında yapılmıştır. Bu anlaşma, Osmanlı'nın Avrupa'daki sınırlarını netleştirmiş ve Balkanlardaki gücünü zayıflatmıştır. Taraflar, nedenleri ve sonuçları açısından Osmanlı tarihinde yaşanan en önemli olaylardan biridir?
Peki, Karlofça Antlaşması hangi padişah döneminde ve kimler arasında imzalandı? İşte, Karlofça'nın maddeleri ve sonuçları...

Karlofça Antlaşması Maddeleri ve Sonuçları - Karlofça Antlaşması Hangi Padişah Döneminde ve Kimler Arasında İmzalandı, Önemi Ne?

KARLOFÇA ANTLAŞMASI NEDİR?

1683 yılında Osmanlıların II. Viyana Kuşatması'nda başarısız olmasıyla birlikte, Papa XI. Innocentius öncülüğünde Kutsal Roma Germen İmparatorluğu, Lehistan, Venedik, Malta ve Rusya'nın dahil olduğu bir Kutsal İttifak kuruldu. Bu ittifakın amacı, Osmanlıların Macaristan'daki hâkimiyetine son vermekti.

1683-1699 yılları arasında süren Osmanlı-Kutsal İttifak Savaşları sırasında Osmanlılar birçok stratejik noktayı kaybetti ve ağır yorgunluk yaşadı. Özellikle 1697'deki Zenta Muharebesi, Osmanlılar için büyük bir yenilgiyle sonuçlanmış ve barışa zorunlu bir şekilde razı olmalarını sağlamıştı.

Bu süreç sonunda Osmanlı Padişahı II. Mustafa döneminde, 26 Ocak 1699'da Karlofça Antlaşması imzalandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Karlofça Antlaşması Maddeleri ve Sonuçları - Karlofça Antlaşması Hangi Padişah Döneminde ve Kimler Arasında İmzalandı, Önemi Ne?

KARLOFÇA ANTLAŞMASI'NIN ÖNEMİ

Osmanlı Devleti'nin duraklama dönemi sona ermiş ve gerileme dönemi başlamıştır.

Batıda yaşanan bu ilk büyük toprak kaybı, Osmanlıların Avrupa'daki ilerleyişini durdurmuştur.

Karlofça Antlaşması, Osmanlıların Avrupalı devletlerin arabuluculuğunu kabul ettiği ilk antlaşma olmuştur; İngiltere ve Hollanda, antlaşmanın imzalanmasında aracı rol oynamıştır.

Bu antlaşmadan sonra Osmanlılar, askeri yenilgiler yerine diplomasiyle denge kurmayı öğrenmiş ve dönem dönem ittifaklar kurarak Avrupa siyasetinde varlık göstermeye çalışmıştır.

Osmanlı geri çekilişi, 1921 Sakarya Meydan Muharebesi'ne kadar süren uzun bir süreç olarak tarihe geçmiştir.

Karlofça Antlaşması Maddeleri ve Sonuçları - Karlofça Antlaşması Hangi Padişah Döneminde ve Kimler Arasında İmzalandı, Önemi Ne?

KARLOFÇA ANTLAŞMASI MADDELERİ

Karlofça Antlaşması, Osmanlı Devleti açısından önemli toprak kayıplarını beraberinde getirdi. Başlıca maddeleri şunlardır:

Mora Yarımadası ve Dalmaçya, Venedik'e bırakılacaktır.

Preveze Kalesi Osmanlılar tarafından yıkılacak; İnebahtı Kalesi ise Osmanlıya geri verilecektir.

Ukrayna ve Podolya, Lehistan'a bırakılacaktır.

Osmanlı Devleti, Kırım Hanlığı'nın Lehistan'a saldırmasını engelleyecektir.

Banat ve Temeşvar hariç Macaristan ve Erdel, Avusturya'ya bırakılacaktır.

Avusturya, Osmanlı topraklarındaki Katoliklerin koruyuculuğunu üstlenecektir.

Sava Nehri, iki devlet arasında sınır kabul edilecektir.

Antlaşma 25 yıl boyunca geçerli olacak ve Avusturya garantörlük görevini üstlenecektir.

Karlofça Antlaşması Maddeleri ve Sonuçları - Karlofça Antlaşması Hangi Padişah Döneminde ve Kimler Arasında İmzalandı, Önemi Ne?

KARLOFÇA ANTLAŞMASI SONUÇLARI

Osmanlı Devleti, tarihinde ilk kez bu kadar büyük toprak kaybı yaşamıştır.

Avrupa, Osmanlılara karşı savunmadan saldırı konumuna geçmiştir.

Osmanlıların askeri gücündeki yetersizlik açığa çıkmıştır.

Macaristan'ın kaybı, Orta Avrupa'daki Osmanlı hâkimiyetinin sona erdiğini göstermiştir.

Avusturya'nın Katoliklerin koruyuculuğunu üstlenmesi, Osmanlı iç politikasına müdahale imkânı yaratmıştır.

Karlofça Antlaşması Maddeleri ve Sonuçları - Karlofça Antlaşması Hangi Padişah Döneminde ve Kimler Arasında İmzalandı, Önemi Ne?