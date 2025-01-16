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KARNE GÜNÜ MESAJLARI 2025: Motive eden, anlamlı, eğlenceli, etkileyici Karne Tebrik Mesajları ve kutlama sözleri
Giriş Tarihi: 16.01.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025
11:30
2024-2025 Eğitim öğretim yılının ilk dönemi tamamlanıyor. Karne günü 17 Ocak 2025 Cuma günü gerçekleşecek. Öğrencileri kutlamak isteyenler karne tebrik mesajları ile ilkokul, ortaokul, lise için farklı temennilerde bulunuyor. Motive eden, anlamlı, eğlenceli, komik, en güzel Karne Günü Mesajları 2025 yılına özel derlendi. Çocukların başarılı notlarını kutlamak isteyenler bu galeriye yöneliyor. İşte, kısa, uzun, etkileyici karne kutlama mesajları ve sözleri...