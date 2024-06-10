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Karnesinde 2 olan takdir teşekkür alabilir mi 2024? Ortaokul, lise Türkçe, Edebiyat ve Matematik 2 olunca belge alınır mı?
Giriş Tarihi: 10.06.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
11:06
Karnesinde 2 olan takdir teşekkür alabilir mi 2024? Ortaokul, lise Türkçe, Edebiyat ve Matematik 2 olunca belge alınır mı?
Okullarda 2023-2024 eğitim öğretim döneminin bitmesine kısa bir süre kala karne heyecanı başladı. Dönem boyunca ortalamalarını yüksek tutmak için yoğun bir tempoyla çalışan 5,6,7,8,9.10,11 ve 12. sınıf öğrencileri not hesaplamalarına başladı. Bu noktada notları iyi olan ancak karnesinde Türkçe, Edebiyat ve Matematik dersleri 2 olan öğrenciler teşekkür ya da takdir belgesi alıp alamayacağını sorguluyor. Peki, karnesinde 2 olan takdir-teşekkür belgesi alabilir mi?