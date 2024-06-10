Karnesinde 2 olan takdir teşekkür alabilir mi 2024? Ortaokul, lise Türkçe, Edebiyat ve Matematik 2 olunca belge alınır mı?

KARNESİNDE 2 OLAN TEŞEKKÜR BELGESİ ALABİLİR Mİ?

Teşekkür belgesi almak için istenen şartların başında dönem sonunda hiçbir dersin zayıf yani 1 olmaması gerekmektedir.

Karnesinde 2 olan öğrenciler, diğer puanlar tutuyorsa teşekkür belgesi ve takdir belgesi alabilir. Ancak Türkçe ve Matematik derslerinin ortalamasının 2 olmaması gerekir. Bu derslerin ortalaması en az 3 olmalıdır.

Söz konusu bu dersler dışında karnesinde 2 olan öğrenciler genel not ortalamasını tutturursa teşekkür belgesi ve takdir belgesi almaya hak kazanır.