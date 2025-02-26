Haberler
Yaşam
Kars iftar vakti 2025: Kars İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 26.02.2025 14:16
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025
14:36
Kars iftar vakti 2025: Kars İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Ülkenin en doğusunda bulunan illerimizden biri olan Kars, orucu ilk açan şehirler arasında yer alıyor. Şehirde ikamet eden vatandaşlar, sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta sorusuyla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan İmsakiye takvimini inceliyor. Ezan vakitleri her gün birkaç dakika değişiklik gösterdiği için Kars İmsakiye aracılığıyla saatleri gün gün takip etmek gerekiyor. İşte 2025 Kars iftar vakti listesi.