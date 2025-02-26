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Haberler Yaşam Kars iftar vakti 2025: Kars İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 26.02.2025 14:16 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 14:36

Kars iftar vakti 2025: Kars İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

Ülkenin en doğusunda bulunan illerimizden biri olan Kars, orucu ilk açan şehirler arasında yer alıyor. Şehirde ikamet eden vatandaşlar, sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta sorusuyla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan İmsakiye takvimini inceliyor. Ezan vakitleri her gün birkaç dakika değişiklik gösterdiği için Kars İmsakiye aracılığıyla saatleri gün gün takip etmek gerekiyor. İşte 2025 Kars iftar vakti listesi.

Kars iftar vakti 2025: Kars İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

11 Ayın Sultanı bu yıl 1 Mart'ta başlıyor. Bizlere farz kılınan Ramazan orucunu eda edebilmek için ibadetin farzları kadar vakitlerine de dikkat etmek gerekmektedir. Oruca niyet edilen imsak vakti ve orucun açıldığı iftar vakti saatleri her gün değişiklik gösterir. Bu sebeple sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta sorusu sıkça yanıt arar. Kars İmsakiye ile bu kentte 29 gün boyunca ezan vakitlerini takip edebilir, iftara ne kadar kaldı sorusuna cevap bulabilirsiniz. İşte, 2025 Kars iftar vakti…

Kars iftar vakti 2025: Kars İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

KARS İFTAR VAKTİ VE SAHUR (İMSAK) SAAT KAÇTA?

1 Mart 2025 Cumartesi

Sahur (İmsak) Vakti: 05:11

İftar Vakti: 18:05

2 Mart 2025 Pazar

Sahur (İmsak) Vakti: 05:10

İftar Vakti: 18:06

3 Mart 2025 Pazartesi

Sahur (İmsak) Vakti: 05:08

İftar Vakti: 18:08

4 Mart 2025 Salı

Sahur (İmsak) Vakti: 05:06

İftar Vakti: 18:09

5 Mart 2025 Çarşamba

Sahur (İmsak) Vakti: 05:05

İftar Vakti: 18:10

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Kars iftar vakti 2025: Kars İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

KARS TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak. Türkiye genelinde camilerin dolup taşması beklenirken, imsakiye takvimine göre Yalova için ilk teravih vakti 20:18 olarak duyuruldu.

Ramazan ayında teravih namazı vakitleri şöyle;

28 Şubat 2025 Cuma

Yatsı Namazı: 19:23

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından kılınacaktır.

1 Mart 2025 Cumartesi

Yatsı Namazı: 19:24

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından kılınacaktır.

2 Mart 2025 Pazar

Yatsı Namazı: 19:25

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından kılınacaktır.

3 Mart 2025 Pazartesi

Yatsı Namazı: 19:26

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından kılınacaktır.

4 Mart 2025 Salı

Yatsı Namazı: 19:27

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından kılınacaktır.

5 Mart 2025 Çarşamba

Yatsı Namazı: 19:28

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından kılınacaktır.

29 GÜNLÜK TERAVİH NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Kars iftar vakti 2025: Kars İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı 1. Gün | 30 Mart Pazar 2025
Ramazan Bayramı 2. Gün | 31 Mart Pazartesi 2025
Ramazan Bayramı 3. Gün | 1 Nisan Salı 2025

Kars iftar vakti 2025: Kars İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

BU YIL RAMAZAN AYINDA KAÇ GÜN ORUÇ TUTACAĞIZ?

Bu yıl 1 Mart'ta başlayan Ramazan ayı 29 Mart'ta sona erecek. Yani bu yıl Ramazan orucu 29 gün tutulacak.

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