Kars iftar vakti 2025: Kars İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

11 Ayın Sultanı bu yıl 1 Mart'ta başlıyor. Bizlere farz kılınan Ramazan orucunu eda edebilmek için ibadetin farzları kadar vakitlerine de dikkat etmek gerekmektedir. Oruca niyet edilen imsak vakti ve orucun açıldığı iftar vakti saatleri her gün değişiklik gösterir. Bu sebeple sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta sorusu sıkça yanıt arar. Kars İmsakiye ile bu kentte 29 gün boyunca ezan vakitlerini takip edebilir, iftara ne kadar kaldı sorusuna cevap bulabilirsiniz. İşte, 2025 Kars iftar vakti…