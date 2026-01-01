Kars’ta yarın okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 Cuma Kars kar tatili gelişmeleri

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 01.01.2026 12:31 Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 12:47

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarla birlikte yurt genelinde öğrenciler ve veliler Valiliklerden yapılan açıklamaları takip ediyor. Bu kapsamda Kars'ta yarın okullar tatil mi sorusu da yanıt arıyor. İşte, 2 Ocak 2026 Cuma Kars kar tatili gelişmeleri.

Kars'ta olumsuz hava koşulları günlük hayatı sekteye uğratırken pek çok köy yolu ve yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Hal böyle olunca veliler Kars'ta yarın okullar tatil mi sorusuyla Valilik açıklamalarını incelemeye koyuldu. İşte 2 Ocak 2026 Cuma Kars kar tatili hakkında son gelişmeler.

KARS'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kars'ta yarın okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı. Valilik tarafından bir açıklama yapılması halinde detaylar haberimize eklenecek.

Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 130 köy yolu ulaşıma kapandı.

Merkezde 5, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 20, Digor'da 12, Kağızman'da 42, Sarıkamış'ta 20, Susuz ilçelerinde 25 köy yolunun ulaşıma açılması için ekipler çalışma başlattı.

Belediye ekipleri, kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji bölgeyle ilgili şu uyarılarda bulundu:

Yapılan son değerlendirmelere göre; halen Erzurum ve Kars çevrelerinde devam eden kar yağışlarının öğle saatlerinden sonra etkisini arttırarak yer yer kuvvetli (10-20 cm) olması bekleniyor. Gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunmalıdır.