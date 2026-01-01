Haberler
Kars’ta yarın okullar tatil mi? Valilik açıkladı! İşte 2 Ocak 2026 Cuma Kars kar tatili gelişmeleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarla birlikte yurt genelinde öğrenciler ve veliler Valiliklerden yapılan açıklamaları takip ediyor. Bu kapsamda Kars'ta yarın okullar tatil mi sorusu da yanıt arıyor. İşte, 2 Ocak 2026 Cuma Kars kar tatili gelişmeleri.