Kars’ta yarın okullar tatil mi? Valilik açıkladı! İşte 2 Ocak 2026 Cuma Kars kar tatili gelişmeleri

Meteoroloji bölgeyle ilgili şu uyarılarda bulundu:

Yapılan son değerlendirmelere göre; halen Erzurum ve Kars çevrelerinde devam eden kar yağışlarının öğle saatlerinden sonra etkisini arttırarak yer yer kuvvetli (10-20 cm) olması bekleniyor. Gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunmalıdır.