Kartalkaya’daki yangında hayatını kaybeden Zehra Sena Gültekin’in hikayesi Türkiye’yi ağlattı: Uygur Türkü Sümeyye’ye annelik yapmış

Ayrıca, Zehra Sena Gültekin ve eşi Bilal Gültekin'in Uygur Türkü küçük bir kızın koruyucu ailesi olduğu belirtildi. Gültekin'in komşusu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sena, sen o emanet kızına, 'kuzucuk' dediğin için o da sana 'kuzucuk' derdi. Siz ne güzel insanlardınız. Hepimiz şahidiz güzel komşum" ifadelerini kullandı.