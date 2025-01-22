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Haberler Yaşam Kartalkaya’daki yangında hayatını kaybeden Zehra Sena Gültekin’in hikayesi Türkiye’yi ağlattı: Uygur Türkü Sümeyye’ye annelik yapmış
Giriş Tarihi: 22.01.2025 11:42 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 11:42

Kartalkaya’daki yangında hayatını kaybeden Zehra Sena Gültekin’in hikayesi Türkiye’yi ağlattı: Uygur Türkü Sümeyye’ye annelik yapmış

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de Salı gecesi yaşanan yangın faciasında 76 kişi hayatını kaybetti 51 kişi de yaralandı. Faciayla ilgili ortaya çıkan her detay Türkiye'yi ağlattı. Öyle ki hayatını kaybedenler arasında Türk Hava Yolları çalışanı Zehra Sena Gültekin ve ailesi de vardı. Ailesinden 13 kişi ile birlikte yaşama veda eden Zehra Sena Gültekin'in hikayesi yürek sızlattı. Gültekin'in eşi Bilal Gültekin ile Uygur Türkü Sümeyye'ye kucak açtığı ve koruyucu ailesi olduğu ortaya çıktı…

İHA
Kartalkaya’daki yangında hayatını kaybeden Zehra Sena Gültekin’in hikayesi Türkiye’yi ağlattı: Uygur Türkü Sümeyye’ye annelik yapmış

Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciasında yaşamını yitiren Zehra Sena Gültekin'in, yangın sırasında annesini arayarak helallik istediği öğrenildi.

Kartalkaya’daki yangında hayatını kaybeden Zehra Sena Gültekin’in hikayesi Türkiye’yi ağlattı: Uygur Türkü Sümeyye’ye annelik yapmış

Ayrıca, Zehra Sena Gültekin ve eşi Bilal Gültekin'in Uygur Türkü küçük bir kızın koruyucu ailesi olduğu belirtildi. Gültekin'in komşusu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sena, sen o emanet kızına, 'kuzucuk' dediğin için o da sana 'kuzucuk' derdi. Siz ne güzel insanlardınız. Hepimiz şahidiz güzel komşum" ifadelerini kullandı.

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Kartalkaya’daki yangında hayatını kaybeden Zehra Sena Gültekin’in hikayesi Türkiye’yi ağlattı: Uygur Türkü Sümeyye’ye annelik yapmış

Türk Hava Yolları personeli olduğu öğrenilen Sena Gültekin, okulların yarıyıl tatiline girmesinden dolayı eşi, çocukları ve ailesinden 9 kişiyle birlikte Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'e tatile gitmişti.

Kartalkaya’daki yangında hayatını kaybeden Zehra Sena Gültekin’in hikayesi Türkiye’yi ağlattı: Uygur Türkü Sümeyye’ye annelik yapmış

Zehra Gültekin ve eşi Bilal Gültekin, çiftin çocukları Muhammet Selim, Yusuf Sinanettin, Bekir Sadık ve Sümeyye'nin de aralarında bulunduğu Gültekin ailesinden 8 kişi yangında hayatını kaybetti.

Kartalkaya’daki yangında hayatını kaybeden Zehra Sena Gültekin’in hikayesi Türkiye’yi ağlattı: Uygur Türkü Sümeyye’ye annelik yapmış

Yangın çıktıktan sonra Zehra Sena Gültekin'in annesini arayıp helallik aldığı öğrenildi. Ayrıca, Zehra Sena ve Bilal Gültekin'in Uygur Türk'ü minik Sümeyye'nin koruyucu ailesi olduğu öğrenildi.

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