Haberler
Yaşam
Kartalkaya’daki yangında hayatını kaybeden Zehra Sena Gültekin’in hikayesi Türkiye’yi ağlattı: Uygur Türkü Sümeyye’ye annelik yapmış
Giriş Tarihi: 22.01.2025 11:42
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
11:42
Kartalkaya’daki yangında hayatını kaybeden Zehra Sena Gültekin’in hikayesi Türkiye’yi ağlattı: Uygur Türkü Sümeyye’ye annelik yapmış
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de Salı gecesi yaşanan yangın faciasında 76 kişi hayatını kaybetti 51 kişi de yaralandı. Faciayla ilgili ortaya çıkan her detay Türkiye'yi ağlattı. Öyle ki hayatını kaybedenler arasında Türk Hava Yolları çalışanı Zehra Sena Gültekin ve ailesi de vardı. Ailesinden 13 kişi ile birlikte yaşama veda eden Zehra Sena Gültekin'in hikayesi yürek sızlattı. Gültekin'in eşi Bilal Gültekin ile Uygur Türkü Sümeyye'ye kucak açtığı ve koruyucu ailesi olduğu ortaya çıktı…