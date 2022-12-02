Kasaba Doktoru bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kasaba Doktoru yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 2 Aralık 2022 TRT 1 yayın akışı

KASABA DOKTORU BU AKŞAM VAR MI YOK MU, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dünya Kupası maçları nedeniyle TRT 1 dizilerinden olan Kasaba Doktoru dizisinin yayınlanıp yayınlanmayacağı büyük bir merak konusu oldu.

2 Aralık 2022 Cuma TRT 1 yayın akışına göre, Kasaba Doktoru dizisinin yeni bölümü bu akşam ekranlarda yer almayacak. Onun yerine dizi saatlerinde 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Kamerun Brezilya" karşılaşması yayında olacak.