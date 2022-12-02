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Haberler Yaşam Kasaba Doktoru bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kasaba Doktoru yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 2 Aralık 2022 TRT 1 yayın akışı
Giriş Tarihi: 02.12.2022 15:01 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 15:01

Kasaba Doktoru bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kasaba Doktoru yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 2 Aralık 2022 TRT 1 yayın akışı

Kasaba Doktoru bu akşam var mı yok mu merak ediliyor. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Kasaba Doktoru, her Cuma akşamı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş, Hazal Subaşı, Vildan Atasever, Sinan Albayrak'ın yer aldığı dizi, 2 Aralık 2022 TRT 1 yayın akışı içinde yer almadı. Bu gelişme sonrası Kasaba Doktoru yeni bölüm tarihi için sorgulamalar hız kazandı. Dünya Kupası maçları TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanmaya devam ederken izleyiciler Kasaba Doktoru bu akşam var mı yok mu sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kasaba Doktoru yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, saat kaçta? İşte, 2 Aralık 2022 TRT 1 yayın akışı ile Kasaba Doktoru yeni bölüm tarihi…

Kasaba Doktoru bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kasaba Doktoru yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 2 Aralık 2022 TRT 1 yayın akışı

Kasaba Doktoru yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusunun yanıtı araştırılıyor. TRT 1 ekranlarının ilgiyle izlenen dizilerinden olan Kasaba Doktoru, Cuma akşamları izleyicisiyle buluşuyor. FIFA Dünya Kupası maçları nedeniyle TRT dizilerinden bazıları yayınlanmadı. Hal böyleyken seyirciler, Kasaba Doktoru bu akşam var mı yok mu sorusuna yanıt aramaya başladı. TRT 1 yayın akışı kontrol edildiğinde ise Kasaba Doktoru yeni bölüm bilgisi yer almıyor. Peki, Kasaba Doktoru bu akşam var mı yok mu, neden yok, final mi yaptı? Kasaba Doktoru yeni bölüm ne zaman? İşte, 2 Aralık 2022 TRT 1 yayın akışı

Kasaba Doktoru bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kasaba Doktoru yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 2 Aralık 2022 TRT 1 yayın akışı

2022 FIFA DÜNYA KUPASI TURNUVASI DEVAM EDİYOR!

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası turnuvası, 20 Kasım'da başladı ve 18 Aralık tarihine kadar devam edecek.

Dünya Kupası maçları, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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Kasaba Doktoru bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kasaba Doktoru yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 2 Aralık 2022 TRT 1 yayın akışı

KASABA DOKTORU BU AKŞAM VAR MI YOK MU, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dünya Kupası maçları nedeniyle TRT 1 dizilerinden olan Kasaba Doktoru dizisinin yayınlanıp yayınlanmayacağı büyük bir merak konusu oldu.

2 Aralık 2022 Cuma TRT 1 yayın akışına göre, Kasaba Doktoru dizisinin yeni bölümü bu akşam ekranlarda yer almayacak. Onun yerine dizi saatlerinde 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Kamerun Brezilya" karşılaşması yayında olacak.

Kasaba Doktoru bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kasaba Doktoru yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 2 Aralık 2022 TRT 1 yayın akışı

KASABA DOKTORU NEDEN YOK?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Kasaba Doktoru, 3 hafta ekranlara ara verdi. TRT ekranlarında 18 Aralık tarihine kadar Dünya Kupası maçları yayınlanacağından Kasaba Doktoru yeni bölümü ile bu akşam ekranlarda olmayacak.

Kasaba Doktoru bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kasaba Doktoru yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 2 Aralık 2022 TRT 1 yayın akışı

KASABA DOKTORU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

En son 18 Kasım 2022 tarihinde 25. bölümü ile izleyici karşısına çıkan Kasaba Doktoru dizisi yeni bölüm tatihi henüz bilinmiyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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