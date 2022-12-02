Kasaba Doktoru bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kasaba Doktoru yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 2 Aralık 2022 TRT 1 yayın akışı

Kasaba Doktoru bu akşam var mı yok mu merak ediliyor. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Kasaba Doktoru, her Cuma akşamı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş, Hazal Subaşı, Vildan Atasever, Sinan Albayrak'ın yer aldığı dizi, 2 Aralık 2022 TRT 1 yayın akışı içinde yer almadı. Bu gelişme sonrası Kasaba Doktoru yeni bölüm tarihi için sorgulamalar hız kazandı. Dünya Kupası maçları TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanmaya devam ederken izleyiciler Kasaba Doktoru bu akşam var mı yok mu sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kasaba Doktoru yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, saat kaçta? İşte, 2 Aralık 2022 TRT 1 yayın akışı ile Kasaba Doktoru yeni bölüm tarihi…