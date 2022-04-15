Haberler Yaşam KASABA DOKTORU İZLE! TRT1 ile Kasaba Doktoru dizisi 2. yeni ve son bölüm kesintisiz FULL izle

Giriş Tarihi: 15.04.2022 19:51 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 19:52

KASABA DOKTORU İZLE! TRT1 ile Kasaba Doktoru dizisi 2. yeni ve son bölüm kesintisiz FULL izle

Kasaba Doktoru dizisi 2. Yeni bölümüyle yeniden izleyenlerinin karşısına çıkıyor. Cuma günlerinin yeni yapımıyla ilgili olarak TRT ile 15 Nisan 2022 Kasaba Doktoru dizisi 2. Bölüm izle linki araştırmaları bu noktada hız kazandı. Yapımda bu hafta; Hakan acile getirilen Leyla'yı derhal ameliyata alır. Operasyona giren Ömer aşık olduğu kadının sakat kalmaması için çabalarken, Hakan Hoca'nın ne kadar mahir bir cerrah olduğuna şahit olur. İşte Televizyon ekranlarında henüz yayın hayatının başlarında olan Kasaba Doktoru dizisi 2. son bölüm izle ekranı ve tüm detaylar...